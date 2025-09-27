9月29日(月)～小僧寿しでは、【平日限定】お得感満載！ボリューム満点の13貫盛♪平日限定！『よくばり！バリュー盛フェア』開催！
KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、9月29日(月)～10月3日(金)の平日期間限定で『よくばり！バリュー盛フェア』を販売します。
『よくばり！バリュー盛フェア』のご紹介
人気ネタが勢ぞろい！フェアでしか味わえない、炙りネタなども入ってバリエーション豊富な全8種類！特別価格『13貫 799円(税込862円)』でご提供します！！
《販売概要》 商品名 / 価格
※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がございます。
※各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。
※写真はイメージです。実際の提供容器と異なります。
まぐろバリュー盛
まぐろバリュー盛
799円 (税込862円)
不動の人気No.1！『まぐろ』がたっぷり入っています♪
3種の炙りバリュー盛
3種の炙りバリュー盛
799円 (税込862円)
香ばしい香りが食欲をそそる！炙りが3種入った炙りファンにはたまらない商品です！
サーモンバリュー盛
サーモンバリュー盛
799円 (税込862円)
たっぷり食べたい『サーモン』♪人気ネタも一緒に味わえるのが魅力的♪
えびバリュー盛
えびバリュー盛
799円 (税込862円)
ほんのり甘くて美味しい『えび』！お子様にも大人気ネタ♪
えんがわバリュー盛
えんがわバリュー盛
799円 (税込862円)
コリコリとした食感が最高！『えんがわ』バリュー盛。
いかげそバリュー盛
いかげそバリュー盛
799円 (税込862円)
噛むほどに旨みがある『いかげそ』！生姜が爽やかさを演出してくれます♪
炙りえびバリュー盛
炙りえびバリュー盛
799円 (税込862円)
炙ったマヨネーズとの相性バツグン♪大人気の『炙りえびバリュー盛』です。
炙り穴子バリュー盛
炙り穴子バリュー盛
799円 (税込862円)
香ばしく炙った穴子は、炙りならではの風味が楽しめます♪
このフェアでしか味わえない炙りネタ！「3種の炙りバリュー盛」「炙りえびバリュー盛」「炙り穴子バリュー盛」をはじめ、バリエーション豊富な人気ネタが勢ぞろい！
あなたはどのネタ推し？？お好きな《推しネタ》が入った商品を是非この機会にどうぞ♪
フェア詳細に関するURL：https://x.gd/uaEpk(https://x.gd/uaEpk)
【会社概要】
株式会社小僧寿し
東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ
代表取締役社長 森下 將典
https://kozosushi.co.jp/