9月29日(月)～小僧寿しでは、【平日限定】お得感満載！ボリューム満点の13貫盛♪平日限定！『よくばり！バリュー盛フェア』開催！

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、9月29日(月)～10月3日(金)の平日期間限定で『よくばり！バリュー盛フェア』を販売します。

『よくばり！バリュー盛フェア』のご紹介

人気ネタが勢ぞろい！フェアでしか味わえない、炙りネタなども入ってバリエーション豊富な全8種類！特別価格『13貫 799円(税込862円)』でご提供します！！





◆期間：9月29日(月)～10月3日(金)《販売概要》 商品名 / 価格※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がございます。※各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。※写真はイメージです。実際の提供容器と異なります。

まぐろバリュー盛まぐろバリュー盛

799円 (税込862円)

不動の人気No.1！『まぐろ』がたっぷり入っています♪

3種の炙りバリュー盛3種の炙りバリュー盛

799円 (税込862円)

香ばしい香りが食欲をそそる！炙りが3種入った炙りファンにはたまらない商品です！

サーモンバリュー盛サーモンバリュー盛

799円 (税込862円)

たっぷり食べたい『サーモン』♪人気ネタも一緒に味わえるのが魅力的♪

えびバリュー盛えびバリュー盛

799円 (税込862円)

ほんのり甘くて美味しい『えび』！お子様にも大人気ネタ♪

えんがわバリュー盛えんがわバリュー盛

799円 (税込862円)

コリコリとした食感が最高！『えんがわ』バリュー盛。

いかげそバリュー盛いかげそバリュー盛

799円 (税込862円)

噛むほどに旨みがある『いかげそ』！生姜が爽やかさを演出してくれます♪

炙りえびバリュー盛炙りえびバリュー盛

799円 (税込862円)

炙ったマヨネーズとの相性バツグン♪大人気の『炙りえびバリュー盛』です。

炙り穴子バリュー盛炙り穴子バリュー盛

799円 (税込862円)

香ばしく炙った穴子は、炙りならではの風味が楽しめます♪

このフェアでしか味わえない炙りネタ！「3種の炙りバリュー盛」「炙りえびバリュー盛」「炙り穴子バリュー盛」をはじめ、バリエーション豊富な人気ネタが勢ぞろい！

あなたはどのネタ推し？？お好きな《推しネタ》が入った商品を是非この機会にどうぞ♪



フェア詳細に関するURL：https://x.gd/uaEpk(https://x.gd/uaEpk)

【会社概要】

株式会社小僧寿し

東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ

代表取締役社長 森下 將典

https://kozosushi.co.jp/