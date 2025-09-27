『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』×『タイトー』コラボ企画「黒ウィズタイトーステーション2025」本日開始！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下『コロプラ』）は、スマートフォン向けゲーム『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ（以下、『黒猫のウィズ』）』について、株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー） とのコラボレーション企画「黒ウィズタイトーステーション2025」を2025年9月27日（土）より開催しております。

【特設サイト】https://www.taito.co.jp/kurowiz-ts(https://www.taito.co.jp/kurowiz-ts)

『黒猫のウィズ』とアミューズメント施設「タイトーステーション」の運営によって培ってきたリアルエンターテインメントのノウハウを持つ『タイトー』のコラボ企画を今年も実施いたします。

本企画は全国のタイトー系列22店舗にて実施し、『黒猫のウィズ』内にて開催した「黒ウィズゴールデンアワード2025」受賞精霊のグッズやドリンクが登場いたします。

【「黒ウィズタイトーステーション2025」 開催概要】

■開催期間

2025年9月27日（土）～10月26日（日） 予定

※詳細な開店時間は特設サイト内の実施店舗リストをご確認ください。

■販売商品

★コラボドリンク（特典1点付き） 各800円（税込）

全4種／特典オリジナルアクリルコースター全20種（共通・ランダム配布）

「黒ウィズゴールデンアワード2025」上位入賞精霊4人のオリジナルコラボドリンクです。

コラボドリンクを1杯ご注文につき「特典オリジナルアクリルコースター」をランダムで1枚プレゼントいたします。

●コラボドリンク「ガトリン」

グレナデンシロップ×キャラメルシロップ×ラムシロップ×牛乳×ホイップクリーム×ストロベリーソース

●コラボドリンク「キワム＆アウデアムス」

ブルーキュラソーシロップ×ホワイトグレープシロップ×トニックウォーター×チョコクリーム入りマシュマロ×ホイップクリーム

●コラボドリンク「ラシュリィ」

グレープジュース×コインチョコレート

●コラボドリンク「ダンタリオン」

ブルーキュラソーシロップ×バイオレットシロップ×ソーダ×ピンクアラザン

★黒ウィズタイトーステーション2025 オリジナルミネラルウォーター【2本セット】（特典2点付き）

「逢伝逢夢水（あうであむすい）」・「何愛水（なあすい）」2本セット1,600円（税込）

特典オリジナルアクリルコースター全20種（共通・ランダム配布）

★缶バッジ（カプセルトイ） 1回500円（税込）

Vol.1・Vol.2 各24種／全48種

歴代の「黒ウィズゴールデンアワード」受賞精霊が集合！

★トレーディングアクリルスタンド 1体800円（税込）

★各Ver.10種コンプリートセット(2023Ver.2024Ver.2025Ver.)：各8,000円（税込）

2023ver.・2024ver.・2025ver. 各10種／全30種

「黒ウィズゴールデンアワード」受賞精霊のミニキャラグッズです。

※秋葉原エリアは缶バッジのみ「ピコクレープ 秋葉原東西自由通路店」での販売となります。「EXBAR TOKYO plus AKIHABARA」と「ピコクレープ 秋葉原東西自由通路店」は隣接しておりますが開店時刻が異なります。

※「メガレイジ溝の口」のサービス提供開始時刻は下記の通りです。

缶バッジ販売開始時刻：午前09:00／アクスタ販売：午前10:00／PET飲料・コラボドリンク販売：午前11:00

■特典オリジナルアクリルコースター（全20種）

※コースターは全20種よりランダムでお渡しいたします。種類はお選びいただけません。

※コースターはランダムのアソートとなりますので、複数商品お求めいただいた際、まれに同じ絵柄でのお渡しとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 基本情報】

クイズに答えながらクエストを進めるクイズ＆カードバトルRPG。ゲームの舞台は魔法の息づく架空世界・クエス＝アリアス。プレイヤーは魔法使いとなり、一流の魔法使いを目指します。2025年3月5日に12周年を迎えました。

◆アプリ名：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ

◆価格：アイテム課金制

◆公式サイト URL：https://colopl.co.jp/magicianwiz/

◆公式X：https://x.com/colopl_quiz

◆ダウンロードページ URL：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/wiz/1st95nq1/

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。

今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

