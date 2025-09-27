スターツ出版文庫単行本 新刊2点　9月28日（日）全国書店にて発売

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）は単行本新刊を、9月28日（日）より全国書店にて発売開始いたします。

『四ツ谷一族の家系図』

沼堂幼太郎／著

税込1,595円（本体1,450円+税10％）、ISBN：978-4-8137-9505-6

【あらすじ】 古びた仏壇から見つかった奇怪な文言を記した一冊の古文書。都内の出版社に勤める四ツ谷武尊は、歴史学研究者の友人・沼堂幼太郎を頼り、家系図をたどりながら先祖の調査を始める。だが祖父は「先祖調査はやめろ」と繰り返すばかり。ほどなく、武尊の自宅マンションには毛虫の詰まった袋が吊るされるなど、不気味な出来事が相次ぐ。やがて辿り着いたルーツの地・K島で、一族にまつわる封じられた記録が掘り起こされる。そこには、歴史から抹消された“四ツ谷一族のある真実”が刻まれていた。島に根を張る奇怪な宗教、呪詛めいた古文書の意味、そして家系図に隠された因縁の正体とは――。（原題：K島発祥の「瘡ビゑん」信仰に関する蒐集資料）

『微炭酸短歌』

水町春／著

税込1,595円（本体1,450円+税10％）、ISBN：978-4-8137-9506-3

【著者コメント】 初めての歌集『微炭酸短歌』をお届けできることになりました。放課後の教室や夏の海辺、青春の日々に感じたきらめきや恋のときめき、時に切なさや孤独までも、三十一文字に閉じ込めています。言葉にできなかったあの時の気持ちが、そっと浮かび上がるかもしれません。短歌が好きな方にも、まだ触れたことのない方にも、心にそっと寄り添うお守りのような一冊になれば嬉しく思います。

