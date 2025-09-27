¥Õ¥ë¥é¤¬¥ß¥é¥Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯Ãæ¤Ë¡ÈFURLA IRIDE NAIL BAR (¥Õ¥ë¥é ¥¤¥ê¥Ç ¥Í¥¤¥ë ¥Ðー)¡É¤òÈ¯É½
¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÈþ¤ÎÊ¸²½¤¬½Ð²ñ¤¦¾ì½ê - ¥Õ¥ë¥é¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó ¥¦¥£ー¥¯Ãæ¤Ë¥ß¥é¥Î»ÔÆâ¤òÁö¤ë¥Ð¥¹¤òË×Æþ·¿¤ÎÈþ¤·¤¤¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¶õ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ë¥é¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÍ½ÁÛ³°¤ÊÊýË¡¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCome Play With Us¡×¤ÎÂè°ì¾Ï¤È¤·¤Æ¡¢Furla Iride Nail Bar (¥Õ¥ë¥é ¥¤¥ê¥Ç ¥Í¥¤¥ë ¥Ðー) ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂçÃÀ¤Ç¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊý¸þÀ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ë¥é¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ê¿§ºÌ¡¢´¶¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¿¦¿Íµ»¤ò¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¥ß¥é¥Î¤Î³¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£9·î24Æü¤È25Æü¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯´ü´ÖÃæ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê2³¬·ú¤Æ¥Û¥Ã¥×¥ª¥ó¡¦¥Û¥Ã¥×¥ª¥Õ¼°¤Î´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤¬¡¢°ÜÆ°¼°¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥µ¥í¥ó¤Ø¤ÈÊÑ¿È¡£¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤È¥Í¥¤¥ë¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬°ÜÆ°¼°¤Ë¤Ê¤êË×Æþ·¿¤Î¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤Ê·Á¼°¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶³Ð¤ò»É·ã¤¹¤ëÎ¹¤Ç¤¹¡£
Furla Iride (¥Õ¥ë¥é ¥¤¥ê¥Ç) ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¿·¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ëFurla Iride (¥Õ¥ë¥é ¥¤¥ê¥Ç) ¤ò¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÈþ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿§¡¢·Á¡¢¤½¤·¤Æ¿¨¤ê¿´ÃÏ¤äÈþ¤·¤µ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤Ø¤Î´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤ÎÉ®¤ÎÀ×¤È¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¶ÊÀþ¤¬´°àú¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤òÁÕ¤Ç¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¤ÎÃÂÀ¸
¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¡×¤È¡ÖÆú¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Furla Iride (¥Õ¥ë¥é ¥¤¥ê¥Ç) ¤Ï¡¢¿§ºÌ¡¢Í·¤Ó¿´¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¤Î´î¤Ó¤òµæ¶ËÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ë¥é¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢ー¥Á¥í¥´¤òÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥È¤ÇºÆ²ò¼á¤·¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ÈÂçÃÀ¤Ê¸ÄÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥Ûー¥Üー¥Ð¥Ã¥°¤È¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢Ä´Àá²ÄÇ½¤Ê¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÃÀ¤Ç³Ú¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¸ÊÉ½¸½¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥Ô¥ó¥¯¤ä¥µ¥¯¥é¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¥ë¥Óー¥ì¥Ã¥É¡¢¤½¤·¤ÆâÁ¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¥¸¥§¥¤¥É¥°¥êー¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¡¢Á¯¤ä¤«¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥«¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿§¹ç¤¤¤¬¸ÄÀ¤òÊü¤Á¡¢Furla Iride (¥Õ¥ë¥é ¥¤¥ê¥Ç) ¤Ï¿§ºÌË¤«¤ËÀ¸¤¤ë¡Ê¤½¤·¤ÆÃå¤³¤Ê¤¹¡Ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î´°àú¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥ß¥é¥Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤òµÇ°¤·¡¢¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥£¥Æー¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¼ê¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢À¸ÃÏ¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½À¤é¤«¤Ê¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢À¸ÃÏ¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿Furla Iride Teddy (¥Õ¥ë¥é ¥¤¥ê¥É ¥Æ¥Ç¥£) ¤Ï¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¸ÄÀ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¯¡¢Á¯¤ä¤«¤Ç¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥µ¥ó¥É¡¢¥ë¥Óー¡¢¥ß¥ë¥Õ¥£¥ª¥ê¡¢¥Ç¥åー¡¢¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥°¥êー¥ó¤ÎË¤«¤Ê¥«¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
½À¤é¤«¤Ê¥¹¥¨ー¥ÉÁÇºà¤Ë¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥ì¥¶ー¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Furla Iride Studs (¥Õ¥ë¥é ¥¤¥ê¥Ç ¥¹¥¿¥Ã¥º)¡£¹Å¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Ç¥Ë¥à¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¡¢¥ê¥Í¥ó¡¢¥Ç¥£ー¥×¥°¥êー¥ó¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥°¥ìー¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
FURLA IRIDE NAIL BAR (¥Õ¥ë¥é ¥¤¥ê¥Ç ¥Í¥¤¥ë ¥Ðー)
FURLA IRIDE NAIL BAR (¥Õ¥ë¥é ¥¤¥ê¥Ç ¥Í¥¤¥ë ¥Ðー) ¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯´ü´ÖÃæ¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£9·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥¹´Ø·¸¼Ô¤È¥Ö¥é¥ó¥É´Ø·¸¼Ô¸ÂÄê¤Î¥×¥ì¥Ó¥åー¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÍâÆü25Æü¤Ë¤Ï°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥ß¥é¥Î¤Î³¹¤òÈþ¤·¤µ¡¢Í·¤Ó¿´¡¢¤½¤·¤Æ´¶Æ°Åª¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ËËþ¤Á¤¿¶õ´Ö¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥«¥éー¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥Ð¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥é¤Î¿·¾Ï¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤ÈÆ±¤¸Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥Í¥¤¥ë¥é¥Ã¥×¤È¡¢¥Õ¥ë¥é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óDNA¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Þ¥Ë¥¥å¥¢ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCome Play With Us¡×¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥é¤Ï¤³¤ÎÎ¹¤ò¥ß¥é¥Î¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥é¥Î¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¿¼¤¯°¦¤·¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥é¤Ï´î¤Ó¡¢Èþ¤·¤µ¡¢µ¤³Ú¤µ¡¢¤½¤·¤Æ³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î½Ö´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¡¢³¹¤È¤½¤³¤òË¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¶¦¤ËÍ·¤Ó¡¢½Ë¤¤¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¾·ÂÔ¾õ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
IMAGE CREDIT: Furla
SOCIAL MEDIA:
Instagram.com/furla;
Tiktok.com/@furla;
Facebook.com/furla;
Youtube.com/c/furla;
Linkedin.com/company/furla/
it.pinterest.com/furla/
brand handle: @furla #Furla