猫のダヤン“ぼくは運のいいねこ”展7つの幸運(つき)を手にいれよう！‐Akiko Ikeda Art Exhibition-開催決定！

株式会社松屋

『ぼくはうんのいいねこ』出版を記念して、“良運” “つき（月）” “占い” “アニバーサリー”などをテーマにご来場のお客様に「七つの幸運（つき）」を感じていただける、新しい体験型の原画展です。

絵や立体を楽しみながら迷路のような回廊をめぐり、最後に招きダヤンの肉球から「幸運（つき）」をもらいましょう！

「7つのつきの夜」(C)Akiko Ikeda/Wachifield Licensing,Inc.

【会期中イベント】

会期中にはギャラリートークやサイン会など様々なイベントが盛りだくさんです！

是非会場にてお楽しみください。

・整理券配布は当日開場時より配布します。

・サイン会のご参加には入館券・整理券および、当日ミュージアムショップにてお求めのダヤングッズ3,300円（税込）以上お買い上げのレシート（合算不可）が必要です。

・サインはおひとり様1点、1回限りです。 諸事情により変更や中止の場合があります。

※1 観覧制限なし ※2 対象版画お買い上げの方30名様

「ああ ぼくはなんて運がいいんだ」(C)Akiko Ikeda/Wachifield Licensing,Inc.

【開催概要】

展覧会名：猫のダヤン“ぼくは運のいいねこ”展 7つの幸運(つき)を手にいれよう！

‐Akiko Ikeda Art Exhibition-

公式サイト：https://dayan.wachi.co.jp/roppongi2025

公式X(旧Twitter)：https://x.com/wachifield_com

※混雑した場合は整理券を配布する可能性がございます。

■入場料

一般：1500（1300）円

大学生・高校生：1000（800）円

中学生：500（前売りも同額）円

小学生以下：無料

通期パスポート（グッズ無）：3000円 (前売りも同額。)

通期パスポート（グッズ付）：７000円 会期中会場のみで取り扱い。数に限りがあります。

（ ）内は前売料金。

チケットの取扱いはローソンチケット（Lコード39370）前売料金での販売は11月20日まで。

当日券は会場でも取り扱いいたします。

ローチケURL：https://l-tike.com/dayan-art-ex/

■東京会場

会期 ： 202５年1１月21日(金)～１２月1日(月)

会場 ： 六本木ミュージアム

時間 ： 平日・土曜日：午前11時-午後8時

日・振休：午前10時-午後7時

※最終日は午後4時閉場 ※入場は閉場の30分前まで

※営業日・営業時間が変更となる場合がございます。

※当日のみ再入場可能。

主催：猫のダヤン 池田あきこ原画展実行委員会、ソニー・クリエイティブプロダクツ

後援：認定NPO法人ボルネオトラスト・ジャパン

協力：ほるぷ出版／静山社／玄光社／白泉社／Gakken／宝島社／河口湖木の花美術館

企画協力：わちふぃーるどライセンシング株式会社