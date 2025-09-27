猫のダヤン“ぼくは運のいいねこ”展7つの幸運(つき)を手にいれよう！‐Akiko Ikeda Art Exhibition-開催決定！

写真拡大 (全3枚)

株式会社松屋

『ぼくはうんのいいねこ』出版を記念して、“良運” “つき（月）” “占い” “アニバーサリー”などをテーマにご来場のお客様に「七つの幸運（つき）」を感じていただける、新しい体験型の原画展です。
絵や立体を楽しみながら迷路のような回廊をめぐり、最後に招きダヤンの肉球から「幸運（つき）」をもらいましょう！



「7つのつきの夜」(C)Akiko Ikeda/Wachifield Licensing,Inc.

【会期中イベント】


会期中にはギャラリートークやサイン会など様々なイベントが盛りだくさんです！


是非会場にてお楽しみください。




・整理券配布は当日開場時より配布します。
・サイン会のご参加には入館券・整理券および、当日ミュージアムショップにてお求めのダヤングッズ3,300円（税込）以上お買い上げのレシート（合算不可）が必要です。
・サインはおひとり様1点、1回限りです。 諸事情により変更や中止の場合があります。
※1　観覧制限なし　※2　対象版画お買い上げの方30名様




「ああ　ぼくはなんて運がいいんだ」(C)Akiko Ikeda/Wachifield Licensing,Inc.

【開催概要】


展覧会名：猫のダヤン“ぼくは運のいいねこ”展 7つの幸運(つき)を手にいれよう！


　　　　　‐Akiko Ikeda Art Exhibition-


公式サイト：https://dayan.wachi.co.jp/roppongi2025


公式X(旧Twitter)：https://x.com/wachifield_com


※混雑した場合は整理券を配布する可能性がございます。




■入場料


一般：1500（1300）円


大学生・高校生：1000（800）円


中学生：500（前売りも同額）円


小学生以下：無料


通期パスポート（グッズ無）：3000円　(前売りも同額。)


通期パスポート（グッズ付）：７000円　会期中会場のみで取り扱い。数に限りがあります。


（　）内は前売料金。


チケットの取扱いはローソンチケット（Lコード39370）前売料金での販売は11月20日まで。


当日券は会場でも取り扱いいたします。


ローチケURL：https://l-tike.com/dayan-art-ex/



■東京会場


会期　　：　202５年1１月21日(金)～１２月1日(月)


会場　　：　六本木ミュージアム


時間　　：　平日・土曜日：午前11時-午後8時


　　　　　　日・振休：午前10時-午後7時


　　　　　　※最終日は午後4時閉場　※入場は閉場の30分前まで


　　　　　　※営業日・営業時間が変更となる場合がございます。


　　　　　　※当日のみ再入場可能。



主催：猫のダヤン 池田あきこ原画展実行委員会、ソニー・クリエイティブプロダクツ


後援：認定NPO法人ボルネオトラスト・ジャパン


協力：ほるぷ出版／静山社／玄光社／白泉社／Gakken／宝島社／河口湖木の花美術館


企画協力：わちふぃーるどライセンシング株式会社