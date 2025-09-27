¡Úºä³ÑÁíËÜçÔ¡ÛÂæÏÑ¤Ë½é½ÐÅ¹¡ª¿·¸÷»°±ÛÆîÀ¾Å¹¤Ë¾ïÀßÅ¹
³ô¼°²ñ¼Òºä³ÑÁíËÜçÔ¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºäÂÙ½õ¡Ë¤Ï2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢ÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ»Ô¤Î¿·¸÷»°±ÛÂæËÌÆîÀ¾Å¹¤Ë¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢2011Ç¯¤Ë½ÐÅ¹¤·¤¿¹âÅç²°¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÅ¹¤ËÂ³¤¡¢2Å¹ÊÞÌÜ¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³¤³°Å¸³«¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2011Ç¯¹âÅç²°¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÅ¹
ºä³ÑÁíËÜçÔ¤¬¡Ö³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é³¤³°½ÐÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È120¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2009Ç¯º¢¤Î»ö¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë½ÐÅ¹¤·¤¿¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤Î²Û»Ò¤Ç¤¢¤ëÀùÌß¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢»î¿©³èÆ°¤Ê¤É¤òÇ´¤ê¶¯¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡×¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÅ¹Åö½é¤ÎµÒÁØ¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËÃóºß¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÊý¤â¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂæÏÑ½ÐÅ¹¤Î·Ð°Þ
2018Ç¯ÂæÏÑ¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇä¤ÎÍÍ»Ò
³¤³°2Å¹ÊÞÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂæÏÑ½ÐÅ¹¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢2018Ç¯¤Ë2²ó¤Î¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂæÏÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ¿±þ¤ä¤´°Õ¸«¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤¿»ö¤Î¤¢¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤¿¸½ÃÏ¤ÎÊý¤ÎÌ£³Ð¡¦ÓÏ¹¥¤¬ÆüËÜ¤Ë¶á¤¯¡¢½½Ê¬¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëÅÚ¾í¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ë½ÐÅ¹¤Î¸¡Æ¤¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ìÅÙ¤ÏÇò»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó²þ¤á¤Æ¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÂæÏÑ½ÐÅ¹¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
2018Ç¯¤ÎÂæÏÑ¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇä°Ê¹ß¡¢SNS¤ä¥áー¥ë¤òÄÌ¤·¤ÆÂæÏÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡ÖÂæÏÑ¤Þ¤ÇÈ¯Á÷¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤ªÀ¼¡¦¤ªÌä¹ç¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë²þ¤á¤Æ¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
ºä³ÑÁíËÜçÔ ¿·¸÷»°±ÛÂæËÌÆîÀ¾Å¹ ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½»½ê¡§ÂæËÌ»ÔÃæ»³¶èÆîµþÀ¾Ï©12¹æ
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ-¸á¸å9»þ30Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¶âÍËÆü¡¢ÅÚÍËÆü¡¢½ËÆü¤ÎÁ°Æü¡§¸áÁ°11»þ-¸á¸å10»þ
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ª¤è¤ÓµÙ¶ÈÆü¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§02-2525-1580¡ÊÅ¹ÊÞÄ¾ÄÌ¡Ë
³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó
¹¾¸Í»þÂå¡¢ÈøÄ¥ÆÁÀî²È£²Âå¤Î¸÷Í§¤¬²£¿Ü²ì(¸½ºß¤Î°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô)¤Ë¸æÅÂ¤ò·ú¤Æ¤¿ºÝ¡¢µù»Õ¤¿¤Á¤¬ÉÍÊÕ¤ÇßÕ¤ê¾Æ¤¤¤¿¡Ö¤¨¤Ó¤Ï¤ó¤Ú¤¤¡×¤ò¶Ë¾å¤ÎÈþÌ£¤È¾Þ¤µ¤ì¡¢¸¥¾åÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¡£
1Ëç¤ÎÌó7³ä¤¬³¤Ï·¤Î¿È¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Á¯¤Ê³¤Ï·¤Î¿È¤òÃ°Ç°¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¿¼¤¯¹á¤Ð¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ÊÆóÅÙ¾Æ¤»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºä³ÑÁíËÜçÔ
³ô¼°²ñ¼Òºä³ÑÁíËÜçÔ¡Ê¤Ð¤ó¤«¤¯¤½¤¦¤Û¤ó¤Ý¡Ë
ºä³ÑÁíËÜçÔ¤Ï¡¢»ÏÁÄ¡¦ºä ³Ñ¼¡Ïº¡Ê¤Ð¤ó ¤«¤¯¤¸¤í¤¦¡Ë¤ÎÀ«¤ÈÌ¾¤ò¤È¤ê¡¢1889Ç¯¡ÊÌÀ¼£22Ç¯¡Ë¤Ë²£¿Ü²ì¡Ê¸½ºß¤Î°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¡Ë¤ÇÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¤ËÆÁÀî²È¤Ø¸¥¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¨¤Ó¤Ï¤ó¤Ú¤¤¡×¤ËÁÏ°Õ¹©É×¤ò½Å¤Í¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î¤ËÁÏ¶È136¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£