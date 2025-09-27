【東京ゲームショウ2025出展レポート】『ANANTA』『逆水寒』『星のパーティータイム』などNetEase Games過去最多ブースを出展！
NetEase Gamesは、2025年9月25日（木）～28日（日）に開催された「東京ゲームショウ2025」にて、過去最多となる7タイトルを出展しました。来場者は試遊やステージイベントを通じて、NetEase Gamesが誇る多彩な新作を一挙に体験。会場ブースは連日熱気に包まれ、各タイトルの魅力を世界に向けて発信しました。
■出展タイトル一覧
・無限大 ANANTA
・逆水寒（Justice Online Mobile）
・星のパーティータイム
・Identity V 第五人格
・unVEIL the world -アンベイル ザ ワールド
・風燕伝：Where Winds Meet
・Once Human
■『無限大 ANANTA』が東京ゲームショウ2025で世界最速試遊を実施。
来場者は広大な世界をいち早く体験し、その圧倒的なスケール感に驚きの声が上がりました。試遊ブースは連日長蛇の列となり、期待値の高さを証明する結果となりました。
また展示ブースでは、ゲームの世界観でもある“近未来都市”を思わせるデザインや装飾が施され、ゲームの世界観をリアルに再現され、来場者の注目を集めました。
■『逆水寒』華やかなブース演出とコスプレファッションショーで来場者を魅了
ブース内では、ゲームに実装されている衣装をまとったコスプレイヤーによるファッションショーが行われ、キャラクターの世界観をそのまま現実に再現。一部観客からは「雰囲気すごっ！？」とつぶやきの声もありました。
さらにステージイベントでは、中国の伝統文化を感じさせるパフォーマンスを多数実施。花びらが舞う幻想的な舞、華やかな傘舞、力強い鼓舞、迫力ある剣舞など、多彩な古風ダンスが繰り広げられ、来場者は異国情緒あふれる舞台に見入っていました。
試遊コーナーではリアルなゲーム体験だけでなく、ゲームそのものに入り込んだかのような“没入感”そのものを提供する空間として、多くの来場者が足を止めていました。
■『星のパーティータイム』巨大な3.6メートルのディノ像が出現！？
『星のパーティータイム』の出展ブースでは迫力ある「ディノ」像がブースの象徴として来場者の注目を集め、ブースのシンボル的存在となっていました。
また、ブース内には、シングルプレイ用の試遊台と最大4人が同時に遊べるマルチプレイ試遊台が設置されており、来場者は実際に友人や家族と協力しながらプレイを楽しみ、ゲームの特徴でもある“パーティー性”や“にぎやかさ”を体感できる場となりました。
■NetEase Gamesについて
NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。
NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に、国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本、米国、カナダやヨーロッパなど、世界各地のトップ開発チームとコラボレーションしています。
詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/をご覧ください。
