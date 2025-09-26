本日９月26日（金）から開催「帰ってきた！日経クロストレンドFORUM 2025」

株式会社 日経BP

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口哲也）のマーケティング＆イノベーション専門メディア「日経クロストレンド」は、本日2025年9月26日（金）から10月10日（金）まで、オンラインイベント「帰ってきた！日経クロストレンドFORUM 2025」を開催いたします（全講演無料）。

満員講演が続出した25年7月開催の大規模イベント「日経クロストレンドFORUM 2025」から、20以上もの講演を全講演無料で本日から期間限定配信。

刀の森岡毅氏が「ジャングリア沖縄」開業直後に登壇した人気講演に加え、マーケターとして豊富な経験を持つ西口一希氏と、デザイナーとして長く第一線で活躍する水野学氏が「ブランディングの誤解」について徹底議論した講演にも注目です。

加えて、アシックス社長COOの富永満之氏、日清食品社長の安藤徳隆氏、さらには味の素、クラシコム、ファミリーマート、ミツカン、アサヒビール、ハウス食品グループ本社、電通デジタル、アクセンチュアなど、20以上の注目企業のキーパーソンによる講演が、まるまる見放題となります（事前登録制、配信開始後でも新規登録が可能）。

「日経クロストレンドFORUM 2025」において7月31日のリアル会場でのみ実施された限定講演も、オンライン化して再配信。定員により申し込みができなかった方はぜひ、この機会にご覧ください。

【注目講演】

■刀・森岡毅が明かす「ジャングリア沖縄」の勝ち筋

刀 代表取締役CEO

森岡毅 氏

（聞き手：テレビ東京アナウンサー 竹崎由佳 氏）

■目指すは世界No.1スポーツブランド アシックス、デジタル改革の全貌

アシックス 代表取締役社長COO

富永満之 氏

■日清食品社長が語る マーケで成功する資質と仕組み（そんなのあるわけねーじゃん）

日清食品ホールディングス代表取締役副社長・COO 兼 日清食品社長

安藤徳隆 氏

×

グロースX COO

山口義宏 氏

■クラシコム×味の素 “長期視点”の顧客コミュニケーション

クラシコム 取締役副社長 兼 「北欧、暮らしの道具店」店長

佐藤友子 氏

×

味の素 食品事業本部マーケティングデザインセンター 副センター長 兼 コミュニケーションデザイン部長

向井育子 氏

■これからの「広告」の話をしよう

ライトパブリシティ 代表取締役社長

杉山恒太郎 氏

×

博報堂 執行役員／博報堂ケトル 取締役 クリエイティブディレクター 編集者

嶋浩一郎 氏

■AIはマーケティングをどう変えるか

電通デジタル CAIO（Chief AI Officer：最高AI責任者） 兼 執行役員

山本覚 氏

×

アクセンチュア ソング本部 マネジング・ディレクター

山崎孔輔 氏

■ファミリーマート、ミツカンに見る 既存ブランド・ロングセラーブランドの再成長を可能にする３つのポイント

Bloom&Co. 代表取締役

彌野泰弘 氏

×

ファミリーマート エグゼクティブ・ディレクター CMO兼マーケティング事業本部長CCRO（最高クリエイティブ責任者）兼 デジタル事業本部長

足立光 氏

×

Mizkan Holdings 執行役員 ／ Mizkan 代表取締役専務 兼 COO

槇亮次 氏

■マーケター×デザイナー「ブランディングの誤解」徹底議論

Strategy Partners 代表取締役

西口一希 氏

×

good design company 代表 ／ クリエイティブディレクター ／ クリエイティブコンサルタント

水野学 氏

■アサヒとハウス、「生活者を理解する」リサーチチームの裏側

アサヒビール マーケティング本部 消費者インサイト室長

江尻昌弘 氏

×

ハウス食品グループ本社 お客様生活研究部 部長

濱野拓也 氏

■顧客志向のその先へ、「できる」マーケリーダーの成功法則

Jukebox Dreams 代表取締役

和佐高志 氏

×

The Marketing Leadership Masterclass創業者／Marketing Leadership Institute CEO

トーマス・バルタ 氏

■鹿毛氏が聞く 「仁丹」を大刷新した新入社員の思い

かげこうじ事務所 クリエイティブディレクター

鹿毛康司 氏

×

森下仁丹 事業推進本部 戦略企画部 マーケティンググループ

永田梨沙 氏

■なぜ三越伊勢丹はAI活用に力を入れるのか 小売り・ECの未来

三越伊勢丹 営業本部 オンラインストアグループ デジタルベース運営部 マネージャー

岩田怜史 氏

■サッカー「Jリーグ」 離反層も呼び込むマーケ戦略の全貌

日本プロサッカーリーグ 事業マーケティング本部 マーケティング部 部長

竹渕祥平 氏

■ダイキンに学ぶブランディング指標 「想起率」に至る苦悩と工夫

ダイキン工業 総務部広告宣伝グループ グループ長

片山義丈 氏

■テレビCMは変われるか

日本テレビ放送網 営業局営業戦略センター アドリーチマックス部 アドリーチマックスプロジェクト事業統括

武井裕亮 氏

×

コピーライター／メディアコンサルタント

境治 氏

■「推し活」文脈で読み解く 25年上半期ヒット分析と未来ヒット予測

GEM Partners CDO（Chief Data Officer） エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント

横野貴志 氏

×

エンタメ社会学者/Re entertainmentCEO

中山淳雄 氏

●無料登録はこちらから

https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2025yRXTF/index.html

【開催概要はこちら】

・名称

帰ってきた！日経クロストレンドFORUM 2025

・会期

【オンライン開催】2025年９月26日（金）～10月10日（金）

※全講演無料（事前登録制）

【日経クロストレンドについて】

「日経クロストレンド」（https://xtrend.nikkei.com/）は、マーケティング戦略や商品開発、新事業創造などの情報を提供するデジタルメディアです。デジタル・テクノロジーの進化などで様変わりする企業の新商品開発、マーケティング戦略、事業戦略の最前線をデータと実例を基に詳報。「売れる商品」「サービス開発」の勘所を解き明かします。対象は企業の経営企画、新事業開発、商品企画・開発、システム、マーケティング、営業、顧客窓口など幅広いビジネスパーソンで、Web・スマホサイト、スマホアプリを中心にお届けしています。

◆本リリースのお問い合わせ先

このリリースに関するお問い合わせは、日経クロストレンド（電話 03-6811-8916 ／ 問い合わせフォーム https://support.nikkeibp.co.jp/app/ask_0301/p/218/）に、取材のお申し込みは、日経BPのコーポレートサイトお問い合わせページ（https://www.nikkeibp.co.jp/faq/）からお願いいたします。