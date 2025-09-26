第6回 ブロックチェーン EXPO 秋「最大ブースで出展」及び「クライアントセッション」が決定

SUSHI TOP MARKETING株式会社

SUSHI TOP MARKETING株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：徳永大輔、以下 「当社」）は、幕張メッセで開催される「 第6回 ブロックチェーン EXPO 秋」にて、「最大ブースでの出展及び、当社のBlockchain Case Studies 登壇」が決定しました。

Blockchain Case Studiesでは弊社CEO徳永がセブン銀行様、電通様との対談形式で2回登壇いたします。

株式会社セブン銀行様との対談では「ATMからのNFT発行によるコミュニケーションデザイン」、株式会社電通様の対談では「みんなのあしあと2.0 デジタル販促でのNFT活用のポテンシャル」についてお話しします。

今回のブース出展では弊社のイベント出展で過去最大のブースで出展いたします。

これまで以上にNFT配布事例や導入事例を展示し、担当者が活用方法をご説明いたします。

さらに、常時ブース内セミナーを開催し、具体的なユースケースや効果をわかりやすく解説します。

体験型デモ展示も豊富にご用意しておりますので、ぜひイベント最大規模の当社ブースにお立ち寄りください。

事前来場登録はこちら(https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1461142135938739-DWX)(来場登録必須)



■イベント詳細

名称：第6回 ブロックチェーン EXPO 秋

日程：2025年10月8日(水)～10日(金) 10:00～17:00

場所：幕張メッセ

料金：無料（事前に来場登録が必須です）

主催：RX Japan株式会社

■弊社CEO徳永登壇詳細

１.株式会社セブン銀行との対談

日時：2025年10月09日（木）10:20 ～11:00

講演名：ATMからのNFT発行によるコミュニケーションデザイン

対談：株式会社セブン銀行 セブン・ラボ 調査役 山方 大輝氏

２.株式会社電通との対談

日時：2025年10月10日（金）13:40 ～14:20

講演名：みんなのあしあと2.0 デジタル販促でのNFT活用のポテンシャル

対談：株式会社電通 メディア・コンテンツ・トランスフォーメーション局

BX業務推進1部 プロデューサー 片桐 耕平氏



セミナー申込はこちら(https://biz.q-pass.jp/f/11187/ntwxr25/seminar_register)から

以 上

【資料のご紹介】

SUSHI-MANGA 「SUSHITOPMARKETING のブロックチェーンを活用したコミュニケーションデザインが漫画でわかる！」

https://sushi-manga.onrender.com/index.html(https://sushi-manga.onrender.com/index.html)



