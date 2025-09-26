ダイテック、建設IoTプラットフォーム「Trusstor（トラスター）」の日本国内販売を開始

株式会社ダイテック

株式会社ダイテック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野村明憲、以下「ダイテック」）は、イスラエル発の建設IoTプラットフォーム「Trusstor（トラスター）」の日本国内における販売を開始いたします。本取り組みは、ダイテックが持つ建設業界における幅広い顧客基盤と開発力を活かし、日本の建設現場の安全性および生産性向上に貢献するものです。

「Trusstor」は、軽量スマートバッジやバッテリー駆動のビーコンを活用し、追加工事を伴わず簡便に導入できるIoTプラットフォームです。現場の安全管理や作業進捗をリアルタイムに把握できるだけでなく、蓄積されたデータをクラウド上で分析することで、経営層の迅速かつ的確な意思決定を支援します。

すでにニューヨークやドバイなど先進的な建設プロジェクトで採用され、事故対応の迅速化や業務効率化において大きな成果を上げています。ダイテックは今後、日本の建設現場特有のニーズを踏まえた導入・展開を推進し、大手ゼネコンをはじめとする企業との共同検証を経て、全国へと普及を広げてまいります。これにより、日本の建設業界に新たな価値を提供し、業界全体のDX推進を加速させてまいります。

■Trusstor社について

Trusstor社（Trusstor Technologies Ltd.）は、テルアビブ（イスラエル）に拠点を持つ2019年設立の多国籍企業です。海外ではニューヨークおよびドバイにも事業を展開しています。

Trusstor社とダイテックは、両社の関係を単なる販売・流通を超えた「戦略的パートナーシップ（Strategic Partnership）」として位置づけることで合意し、ダイテック社内にTRUSSTOR事業本部を新設いたしました。これにより両社はより密接に連携し、建設業界のDX推進に貢献してまいります。

■本サービス利用により期待できる効果

１.安全性向上

危険エリア侵入・転倒等の兆候を検知し、即時アラートで初動までの時間を短縮

２.生産性改善

人・機材・作業のムダ可視化と工程のボトルネック解消

３.コスト最適化

勤怠・所在・稼働の自動記録で管理負荷と手戻りを削減

４.ガバナンス強化

データ蓄積とレポートで監査・報告・是正のエビデンスを確保

■主な機能

- 現場状況モニタリングパネル：人員・機材・アクティビティを図面と指標で可視化- リアルタイム連動型工程表：計画と実作業をIoT連携で同期し、遅延を早期に検知- 経営層向け進捗管理ツール：複数現場のKPIを横断分析し、経営層の意思決定を支援- 現場課題ボード：指摘/是正/締切/担当者をクラウドで一元管理し、報告書も出力- デバイス：スマートバッジ/ロケーションビーコン/設備ロケーターで所在・稼働状況を自動取得

■主なシステム特長

【クラウド完結】

Trusstorは完全クラウド型の建設現場管理プラットフォームです。ブラウザベースで運用でき、現場ごとの個別管理だけでなく、複数現場・複数拠点を横断して一元的にモニタリング・管理が可能です。

【改修不要で簡単に導入できるデバイス】

軽量なスマートバッジやバッテリー駆動のビーコンは、配線や通信インフラの追加工事が不要。現場の既存オペレーションを妨げず、最小限のリソースで簡単に導入できます。

【連携性】

TrusstorはAutodesk Construction Cloud、Procore、Oracle Primaveraなど主要な施工管理ツールと連携可能です。現場データと工程管理データを自動で同期し、進捗や課題を一元管理できます。

■株式会社ダイテック 会社概要

＜本社所在地＞〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目16番19号大森MHビル

＜設立＞1969年10月

＜代表者＞代表取締役社長 野村 明憲

＜事業内容＞

・石油販売業向け情報処理サービスの開発・運用

・建設業向けCADの開発・販売

・住宅産業向けクラウドの開発・提供

・建設IoTプラットフォームの提供

＜親会社＞株式会社ダイテックホールディング

＜URL＞https://www.daitec.co.jp/

■Trusstor Technologies Ltd. 会社概要

＜本社所在地＞14 Weizmann St. Tel Aviv, Israel, 16th floor

＜設立＞ 2019年12月

＜代表者＞ Omri Sorek (共同創業者兼CEO), Ofer Simon (共同創業者兼CTO)

＜事業内容＞建設業向けプラットフォームの開発・提供

＜URL＞https://trusstor.com/