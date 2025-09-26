在日イタリア商工会議所（特別協力）ピノ・グリージョDOCデッレ・ヴェネツィエPRプロモーション in TOKYO 2025

在日イタリア商工会議所

在日イタリア商工会議所の特別協力により、今年も「ピノグリージョ・デッレ・ヴェネツィエ」のPR活動が、日本全国のイタリアンレストランで開催されました。在日イタリア商工会議所の特別協力により、専門事業者、メディア、最終消費者に対して呼称の認知度向上と強化を図る一連のプロモーション活動を既に実施しました。これらの活動によって、ピノ・グリージョDOCデッレ・ヴェネツィエに対

する関心の高まりをと小売りチャネルはまだ大きな改善余地と参入の巨大な潜在性を確信した。

●5月は「ピノグリージョ・デッレ・ヴェネツィエ」の1ヶ月

2025年5月1日から5月31日まで、キャンペーン参加店舗にて「ピノグリージョ・デッレ・ヴェネツィエ」をご注文の方へ「ピノグリージョ・デッレ・ヴェネツィエ」のグッズ獲得キャンペーン開催

多才さはピノグリージョ デッレ・ヴェネツィエの特徴！

ライム、レモン、洋ナシ、ホワイトネクタリン、リンゴなどの主な果実味を特徴とするピノ・グリージョは、栽培場所によって、かすかな蜂蜜の香り、スイカズラのような花の香り、塩味を思わせるミネラル感を伴うことがあります。さらにさわやかな酸のきらめきや、ビターアーモンドを思わせる風味が、舌の中央にほどよい重みを与える輝きのある酸味を引き立てます。しかし、何よりもピノ・グリージョは、その多面的な性格と、さまざまな味覚や料理との相性の良さによって、あらゆる年代の人々の舌を魅了するぶどう品種です。

●「ピノグリージョ・デッレ・ヴェネツィエ」Aperitivo開催

開催日時：9月18日（木）19時～

開催場所：レストラン「ステファノ神楽坂」

2004年から続く神楽坂駅近くのイタリアはヴェネチア郷土料理のお店にて、「ピノグリージョ・デッレ・ヴェネツィエ」Aperitivo開催。北東イタリアのDOCとそのブドウ栽培地域の紹介と物語の機会であり、親しみやすく物語性があり包括的なアプローチで、参加者との直接的で真正なダイアログを通じて、業界事業者、輸入業者、ジャーナリスト、インフルエンサー、消費者の幅広い聴衆をターゲットとするプロモーション

●イタリア陸上競技連盟（FIDAL）の公式ホスピタリティハウスカーザ・アトレティカへの参加

日本への旅程は、さらなる国際的な重要なイベントで充実する。イタリアーナFIDALと連携して

2025年世界陸上競技選手権大会期間中のカーザ・アトレティカ・イタリアーナに参加した。

9月13日から21日まで開催された世界陸上競技選手権大会の期間中、東京のブルーノート・プレイス

に設置されたイタリア陸上競技連盟（FIDAL）の公式ホスピタリティハウスカーザ・アトレティカ・イタリアーナにも参加

2025年世界陸上競技選手権大会に参加したアスリート、代表団、機関、国際メディアを迎えるために企画されたこのスペース内で、イタリアで最も輸出される白のスティルワインであるピノ・グリージョDOCデッレ・ヴェネツィエが、競技期間中のイタリア代表団らと共に親睦の時間と共有した

コンソーシオDOCデッレ・ヴェネツィエのディレクター、ステファノ・セクイーノ氏は次

のように述べた。「OCM措置の枠組みで実施される制度的プロモーションにより、海外市

場での存在感を強化し価値を創出し、私たちの地域的・文化的アイデンティティを支援し

伝えることができます。特に、日本市場は私たちにとって挑戦であり機会でもあります。

既にピノ・グリージョDOCデッレ・ヴェネツィエに大きな関心を示している環境において

、価値向上の歩みを続けています。」

イタリアの成功を祝う乾杯の際には、限定版の公式マグナムボトルも提供されました。

世界的威信のあるスポーツエンターテイメントを通して、ピノ・グリージョDOCデッレ・ヴェネツィエのブランドの知名度をさらに強化した。これらの取り組みにより、コンソーシオは呼称の国際プロモーションへの継続的投資意向を確認し、日本市場との結びつきを強化し、新しい重要な対話者に向けたピノ・グリージョDOCデッレ・ヴェネツィエの認知度拡大の重要な役割を果たした。

ピノ・グリージョDOCデッレ・ヴェネツィエ「Delle Venezie」について

イタリア北東部全域をカバーしており、フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州、ヴェネト州、トレンティーノ自治県の行政区域を含んでいます。この地域は歴史的に、特定の特徴を持つワインの生産を可能にする独特の気候条件に恵まれており、特にピノグリージョの生産に特化しています。こうした背景から「トレ・ヴェネツィエ（Tre Venezie）」、「トリヴェネト（Triveneto）」または「デッレ・ヴェネツィエ（delle Venezie）」として知られるユニークなマクロエリアが生まれました。このVenezie地域は、共通の特徴を持つブドウ栽培地のシステムを包括しており、なかでも地質学や歴史的背景によってもたらされた土壌の化学的・物理的特性が最も重要な要素とされています。イタリア最大の原産地統制呼称の守護者であり、ヴェネト州、フリウリ＝ヴェネツィア・ジューリア州、トレント自治県のピノ・グリージョ生産チェーンを結ぶ州際統合のモデルであるコンソーシオDOCデッレ・ヴェネツィエは、アジア大陸でのDOCデッレ・ヴェネツィエの存在感を強化し、国際プロモーションツアーを継続している。

詳細はウェブサイトからご覧ください

（イタリア語、英語）：https://dellevenezie.it

（日本語）：https://aqi.iccj.or.jp/delle-venezie-doc_mese-2025