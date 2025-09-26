株式会社ビックカメラとのオフィシャルパートナー契約締結のお知らせ（D.LEAGUE参画中のCHANGE RAPTURES）

PERF株式会社

日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE」に参画する「CHANGE RAPTURES（チェンジラプチャーズ）」を運営するPERF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：柳 裕貴）は、「第一生命 D.LEAGUE 25-26 SEASON」において株式会社ビックカメラ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：秋保 徹、以下「ビックカメラ」）が「CHANGE RAPTURES」のオフィシャルパートナーとして決定したことをお知らせします。





CHANGE RAPTURESは豊島区北大塚に位置するホームスタジオ「STUDIO RAPTURES」を拠点に活動する豊島区ホームタウンチームとして活動しています。ビックカメラは「“お客様喜ばせ業”をつなぎ、期待を超える」を企業理念として掲げ、豊富な品揃えと充実したサービスを通して、お客様により豊かな生活をご提案しています。なかでも豊島区は、ビックカメラ創業の地として池袋本店をはじめ、ビックカメラグループとして様々な業態で６店舗を運営している所縁のある地域であり、2022年10月に「豊かなまちづくりのためのパートナーシップ協定」を締結する等、地域活性化に取り組んでまいりました。

両社は豊島区に所縁のある企業として、互いのアセットを活かしながら、24-25 SEASONよりパートナーシップを開始。ダンスを軸とした様々な取り組みを展開してまいりました。25-26 SEASONでは、さらに発展的な共同企画を進め、ダンスを通じた新たな価値創出を目指してまいります。



なお、CHANGE RAPTURESは2025年10月に開幕を予定する「第一生命 D.LEAGUE 25-26 SEASON」において、「ビックカメラ」のロゴを落とし込んだユニフォームを着用いたします。





■両社コメント

株式会社ビックカメラ 代表取締役社長 秋保徹

豊島区を拠点とするCHANGE RAPTURESと、引き続き共に活動できることを嬉しく思います。ビックカメラは、より豊かな生活とサービスを提供するだけでなく、スポーツや文化活動を応援することで、人と地域をつなぎ、未来を彩る活動を推進しています。今シーズンもCHANGE RAPTURESと共に、ダンスの力で新しい感動と活力を地域社会に届けてまいります。



PERF株式会社 代表取締役 柳 裕貴

この度、ビックカメラ様とオフィシャルパートナーシップを継続できることを大変光栄に思います。CHANGE RAPTURESは豊島区を拠点に、地域の皆様と共に街の活性化や次世代育成に取り組んでまいりました。今シーズンは共同企画をさらに広げ、地域に根差した新たな価値とダンスの可能性を多くの方に届けてまいります。

■CHANGE RAPTURESについて

日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE」に出場するプロダンスチーム。D.LEAGUE発足時から参画しており、2025年7月にオーナー変更に伴い「CHANGE RAPTURES」として生まれ変わった。



24-25 SEASONではチーム最高順位となる3位を獲得。25-26 SEASONはさらなる飛躍を誓う。ダンスを通じた地域活性化やスポンサーアクティベーションにも注力し、社会に必要とされる存在を目指して活動を続けている。



公式Instagram：https://www.instagram.com/changeraptures_official/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@changeraptures--7758

公式X：https://x.com/CHANGERAPTURES

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@changeraptures



■株式会社ビックカメラ 概要

主な事業内容：カメラ、ビジュアル製品、オーディオ製品、パソコン、OA機器、携帯電話、家電製品、時計、ゲーム、メガネ・コンタクト、医薬品、玩具、スポーツ用品、寝具、酒類等の販売

本店所在地：東京都豊島区高田3-23-23

代表者：代表取締役社長 秋保 徹

URL：https://www.biccamera.co.jp/

■PERF株式会社 概要

主な事業内容：プロスポーツクラブの運営・スポーツ関連事業の運営

本社所在地：東京都港区虎ノ門3-17-1 TOKYU REIT 虎ノ門ビル6階

代表者：代表取締役 柳 裕貴

URL：https://perf.co.jp/





【本件に関するお問い合わせ先】

PERF株式会社（担当：小林）

E-mail：info@perf.co.jp