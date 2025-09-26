株式会社ポラリス、「新・自立支援クラブ」の提供を開始

株式会社ポラリス

株式会社ポラリス（本社：兵庫県宝塚市、代表取締役：森 剛士）は、自立支援型の介護サービスを提供する全国の事業者に向けて、ICTツール、評価制度、現場支援を一体化した法人向け支援制度「新・自立支援クラブ」の提供を開始しました。

本制度は、株式会社Rehab for JAPAN（本社：東京都千代田区、代表取締役：大久保 亮、以下「Rehab for JAPAN」）と共同開発した「ポラリスコックピット」や、ポラリス独自の帳票・運営ノウハウを組み合わせることで、介護現場における“卒業支援”の実装と定着を目指す包括的な仕組みです。

「新・自立支援クラブ」は、ポラリスが長年培ってきた自立支援介護の実践知を、法人単位で活用・運用できるよう体系化した支援制度です。単なるツール提供にとどまらず、支援方針、現場教育、マネジメント支援、成果評価までを統合的に提供することにより、現場での「使える」から「成果が出る」への転換を後押しします。



中核機能である「ポラリスコックピット」は、Rehab for JAPANとの共同開発による経営管理システムで、日々の記録・請求データなどを自動連携・集計し、誰でも簡単にリアルタイムな経営管理ができるようになります。また、記録・評価・請求を一元化する「Rehab Cloud」と連携することで、現場の業務負荷を軽減し、記録の質を向上させます。



さらに、帳票に記録された支援内容がそのままRehab Cloudに反映され、目標達成への進捗を直感的に確認可能。成果に応じた報酬が受け取れる「インセンティブ制度」や、取り組みを称える「P1グランプリ」など、モチベーション向上を図る仕組みも用意されています。



現場の学習機会としては、ポラリス所長による評価面談へのオブザーバー参加を通じた実地学習、また他法人との合同カンファレンスによるケース共有など、他法人とのネットワークを活かした実践的な学びの場も提供します。



本サービスの利用料金は、月額99,800円（税別）。導入にあたっては、研修も含まれており、事業所単位での本格的な自立支援導入を支援する“運用型支援パッケージ”としてご活用いただけます。



ポラリスは今後も、卒業支援を実践する法人の連携を深め、地域全体の介護サービスの質的向上に貢献してまいります。

【新・自立支援クラブ】主な提供サービス一覧

- Rehab for JAPANと共同開発した「コックピット」の利用- ポラリス仕様の帳票を搭載した科学的介護ソフト「Rehab Cloud」を利用でき、計画・記録・請求・評価を一元管理可能- ポラリス所長評価面談へのオブザーバー参加- 事業所別ランキングへの表示- 「P1グランプリ」（毎月開催の改善コンテスト）への参加- 卒業・改善インセンティブ制度への参加- 月1回の合同カンファレンス（改善困難ケースの共有・助言）- チャットワークでの無料相談（自立支援・運営・収支など）- ポラリス社内eラーニング全研修（新人～管理者）を受講可能- 大塚商会「たのめーる」14％引きでの提供- ユニマット製品を特別価格で提供- リハビリマシンを特別価格で提供（開業支援時さらに値引）- 自立支援クラブのロゴ使用可能- ［オプション］ポラリス直営事業所へのOJT参加（1週間～3か月）- ［オプション］所長面談・現地指導・運営監査・事前チェック等の個別支援

※「新・自立支援クラブ」は今後もサービス内容の拡充を予定しています。

ポラリスコックピット

■ 株式会社ポラリスについて

・商号 ：株式会社ポラリス

・設立 ：2002年7月1日

・代表者 ：代表取締役 森 剛士

・事業内容：デイサービス事業、居宅介護支援事業、訪問介護事業、フランチャイズ事業、自立支援コンサルティング事業、海外事業・リハビリ機器の販売事業、教育事業（介護福祉士実務者研修）

・URL

-コーポレートサイト ：http://www.polaris.care/