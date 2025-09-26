ジールス、日本最大級のフリーランス向けマッチングサービス『フリーコンサルタント.jp』LINE公式アカウントへ接客AIエージェントの導入を開始

接客AIエージェントを提供する株式会社ZEALS（所在地：東京都目黒区、代表取締役：清水正大、以下「ジールス」）は、株式会社みらいワークス（所在地：東京都港区、代表取締役社長：岡本祥治、以下「みらいワークス」）が運営する、プロフェッショナル人材のマッチングプラットフォーム『フリーコンサルタント.jp』のLINEアカウントに、接客AIエージェント「ZEALS AI Agent」を導入し、運用を開始したことをお知らせいたします。


■接客AIエージェントの導入背景

フリーランスのマッチングサービス『フリーコンサルタント.jp』は、経営戦略・業務改革・IT導入などのプロジェクトに参画可能なプロフェッショナル人材が多数登録する日本最大級のフリーランスコンサルタント向けマッチングプラットフォームです。登録者数は24,500名以上※にのぼり、多くのフリーランスが案件獲得の場として活用しています。



一方で、未登録の方からは「自分に合った案件があるかどうか確認したい」、「気軽に相談できる窓口がほしい」といった声が多く聞かれていました。



そこで『フリーコンサルタント.jp』は、登録前のユーザーにもスムーズに価値を届けるため、LINEアカウントにジールスのAIエージェントを導入。自然な会話を通じて案件情報やサービス内容を案内することで、登録前から不安や疑問を解消し、スムーズに会員登録へつなげられるようになりました。これにより、初期接点から登録までのプロセスを効率化し、利用体験の価値を大幅に高めることが可能になります。



ジールスは、AIエージェントによる一貫したハイクオリティなコミュニケーションを通じて、登録コンサルタント一人ひとりのキャリア機会を最大化し、より柔軟な働き方を後押ししてまいります。


※登録者数 24,500名以上（2025年7月31日時点）


■株式会社みらいワークス 会社概要

会社名：株式会社みらいワークス


設　立：2012年3月


資本金：92,435千円（2025年6月30日時点）


所在地：東京都港区虎ノ門4-1-13　Prime Terrace KAMIYACHO 2F


代　表：代表取締役社長 岡本 祥治


事　業：プロフェッショナル人材/コンサルティング/地方創生/実践型リスキリング/オープンイノベーション/サステナビリティ経営支援


HP：https://mirai-works.co.jp/


■ジールスの会社概要　

会社名：株式会社ZEALS（ジールス）


設　立：2014年4月1日


資本金：1億円


所在地：東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー6F


代　表：代表取締役　清水正大


事　業：ZEALS AI Agent、およびチャットコマースの提供


HP：https://zeals.ai/jp/ai-agent/