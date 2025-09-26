テイクアンドギヴ・ニーズの結婚式場 山手迎賓館 横浜が「LOOP Design Awards」のインテリア部門で受賞

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

婚礼大手の株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ（本社：東京都品川区 代表取締役社長：岩瀬 賢治）は、運営する結婚式場『山手迎賓館 横浜』のチャペルが、ポルトガルの国際的なデザインアワード「LOOP Design Awards 2025」のインテリア部門（Religious & Spiritual）で受賞したことをお知らせいたします。

山手迎賓館 横浜のチャペルは、2025年2月に木のぬくもりを感じる空間にリニューアルを遂げました。高台に位置することから、海へと通り抜ける心地よい風と自然光を取り込む窓を設けた、自然と調和した設計が特長です。山手の街並みに多くみられる「ブラフ積み」という石積み工法を取り入れた石材を祭壇や壁面にアクセントとして取り入れるなど、地域の歴史や文化、街並みを空間に重ね合わせた点が評価に繋がりました。また、壁面の素材には間伐材使用の足場板をアップサイクルした二重再生古材を、椅子の座面にはリサイクルポリエステル糸を100％使用しています。

当社では、今後もデザイン性と環境配慮を両立した施設づくりを通して、おふたりやゲスト、そして地域の人々に長く愛される結婚式場の運営に取り組んでまいります。





■山手迎賓館 横浜

住所：〒231-0862 神奈川県横浜市中区山手町184-1

電話番号：045-628-0850

アクセス：みなとみらい線元町・中華街駅5番出口より徒歩30秒

営業時間：平日12:00～18:00、土日祝9:00～19:00

※月曜・火曜日休館

会場HP：https://www.tgn.co.jp/wedding/yokohama/yg/

■LOOP Design Awardsについて

ポルトガルに拠点を置くLOOP社により2019年に設立された国際的なデザインアワード。建築、インテリアデザイン、ランドスケープデザイン、プロダクトデザイン、建築写真、建築動画、コンセプトデザイン、グラフィックデザイン、エンジニアリングの9部門で構成されている。2025年は過去最多の作品が49カ国から集まった。

https://loopdesignawards.com/