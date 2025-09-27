½éÆü¤ÇÌó1,000Ëü±ß¤òÃ£À®! MakuakeÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£»ÑÀª¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥½ー¥ë¡Øardi¡Ù¤¬Àè¹ÔÈÎÇäÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥£¥Ã¥È¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§×¢¶¶Çî¿Î¡Ë¤Ï¡¢Â¸µ¤«¤é»ÑÀª¤äÆü¾ï¤ÎÆ°¤¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥½ー¥ë¡Öardi¡Ê¥¢¥ë¥Ç¥£¡Ë¡×¤ò¡¢¥¢¥¿¥é¥·¥¤¤â¤Î¤äÂÎ¸³¤Î±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯9·î26Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢½éÆü¤ÇÌó1,000Ëü±ß¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ardi¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÊâ¹Ô¥Çー¥¿¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆµÏ¿¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Ä»ë²½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÆü¡¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÀìÂ°¤ÎAI¥³ー¥Á¤¬È¼Áö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ³µÍ×
¥¹¥Þー¥È¥½ー¥ë¡Öardi¡×¤ò·¤¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢±¿Æ°¤ä»ÑÀª¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎ¥Çー¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼èÆÀ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î»ÑÀª¤È±¿Æ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤Î¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Æ°¤¤ÎÊÑ²½¤òÂª¤¨¤ë¡Ö²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µー¡×
¤Ò¤Í¤ê¤ä·¹¤¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¡Ö³ÑÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µー¡×
ÂÎ¢¤Î°µÎÏ¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¡Ö´¶°µ¥»¥ó¥µー¡×
¤³¤ì¤é¤Î¥»¥ó¥µー¤òÊ£¹çÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÎ©¤ÁÊý¡¦Êâ¤Êý¡¦ºÂ¤êÊý¤ÎÊÊ¤Þ¤Ç²Ä»ë²½¡£
½Å¿´¤ÎÊÐ¤ê¤äÈùºÙ¤ÊÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Þ¤ÇÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ardi¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
ÁõÃå´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿Çö·¿¡¦·ÚÎÌÀß·×¡£
ÉáÃÊ¤ª»È¤¤¤Î·¤¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç7Æü´Ö¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç½¼ÅÅ¤Î¼ê´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤äÂÑµ×À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¹½Â¤¤Ç¡¢ËèÆü°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·×Â¬¤·¤¿¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÈÂÎ¤Ë´ó¤êÅº¤¦AI¥³ー¥Á¤¬100¼ïÎà°Ê¾å¤Î±¿Æ°¡¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤ËºÇÅ¬¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¼«Æ°Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä«¤Î3Ê¬¤ä¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Ã»»þ´Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ÂÎ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¾ðÊó
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë-2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Makuake
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://www.makuake.com/project/smartsole-ardi/
²Á³Ê¡§Ä¶Áá³ä19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¢£²ñ¼Ò¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥£¥Ã¥È
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§×¢¶¶Çî¿Î
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§pr@flicfit.com
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://flicfit.com
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥£¥Ã¥È ardi»ö¶ÈÉô ¹ÊóÃ´Åö Ê¿Åù ¡¡pr@flicfit.com