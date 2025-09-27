「モンスターハンターフェスタ′26」・「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」2026年2月22日(日)に開催が決定！

株式会社カプコン

全国のハンターが集結する、モンスターハンターファンのお祭り「モンスターハンターフェスタ'26」が、2026年2月22日(日)幕張メッセ(2・3ホール)にて開催が決定しました。

今回の「モンスターハンターフェスタ」は『モンスターハンターワイルズ』のコンテンツを中心にお届けします！

これまでの「モンスターハンターフェスタ」と同じく、入場無料/フリー入場制のイベントになります。

本イベントに関する詳細情報は今後随時発表いたしますので、続報をお待ちください。

《イベント開催概要》

■名称：モンスターハンターフェスタ'26

■日時：2026年2月22日(日)

■時間：10：00～18：00 ※最終入場17：00（予定）

※場内の混雑状況により、安全のため入場規制や入場制限をかける場合がございます。

■会場：東京会場 幕張メッセ 2・3ホール

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

アクセス：https://www.m-messe.co.jp/access/

■入場無料・フリー入場制

■「モンスターハンターフェスタ'26」特設サイト

https://www.monsterhunter.com/festa/2026/japan/

「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」

最速ハンターの頂点“狩王”を目指して全国のハンター達が己の腕を競い合う「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」の開催が決定！

「モンスターハンターフェスタ’26」の会場内で、狩王決定戦を同時開催致します。

クエストの詳細や応募に関する情報は、今後発表していきますので、続報をお待ちください。



《狩王決定戦 開催概要》

■名称：「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」

■日時： 2026年2月22日(日)

■事前応募制 （応募日程や応募要項に関しては続報をお待ちください。）

■「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」特設サイト

https://www.monsterhunter.com/championship/2026/japan/

「モンスターハンターフェスタ’26」 Supported by

株式会社 一蘭

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

(C)2025 ICHIRAN INC.

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

===========================================

●商品情報

『モンスターハンターワイルズ』

対応機種：PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Steam

好評発売中【2025年2月28日(金)発売】

※商品情報の詳細は公式サイトをご覧ください。

『モンスターハンターワイルズ』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/wilds/

『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント

https://x.com/MH_Wilds

※本リリースに掲載の内容は、発表時点のもので変更となる場合があります。