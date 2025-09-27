「モンスターハンターフェスタ′26」・「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」2026年2月22日(日)に開催が決定！
全国のハンターが集結する、モンスターハンターファンのお祭り「モンスターハンターフェスタ'26」が、2026年2月22日(日)幕張メッセ(2・3ホール)にて開催が決定しました。
今回の「モンスターハンターフェスタ」は『モンスターハンターワイルズ』のコンテンツを中心にお届けします！
これまでの「モンスターハンターフェスタ」と同じく、入場無料/フリー入場制のイベントになります。
本イベントに関する詳細情報は今後随時発表いたしますので、続報をお待ちください。
《イベント開催概要》
■名称：モンスターハンターフェスタ'26
■日時：2026年2月22日(日)
■時間：10：00～18：00 ※最終入場17：00（予定）
※場内の混雑状況により、安全のため入場規制や入場制限をかける場合がございます。
■会場：東京会場 幕張メッセ 2・3ホール
〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1
アクセス：https://www.m-messe.co.jp/access/
■入場無料・フリー入場制
■「モンスターハンターフェスタ'26」特設サイト
https://www.monsterhunter.com/festa/2026/japan/
「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」
最速ハンターの頂点“狩王”を目指して全国のハンター達が己の腕を競い合う「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」の開催が決定！
「モンスターハンターフェスタ’26」の会場内で、狩王決定戦を同時開催致します。
クエストの詳細や応募に関する情報は、今後発表していきますので、続報をお待ちください。
《狩王決定戦 開催概要》
■名称：「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」
■日時： 2026年2月22日(日)
■事前応募制 （応募日程や応募要項に関しては続報をお待ちください。）
■「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」特設サイト
https://www.monsterhunter.com/championship/2026/japan/
「モンスターハンターフェスタ’26」 Supported by
株式会社 一蘭
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
(C)2025 ICHIRAN INC.
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.
===========================================
●商品情報
『モンスターハンターワイルズ』
対応機種：PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Steam
好評発売中【2025年2月28日(金)発売】
※商品情報の詳細は公式サイトをご覧ください。
『モンスターハンターワイルズ』公式サイト
https://www.monsterhunter.com/wilds/
『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント
https://x.com/MH_Wilds
※本リリースに掲載の内容は、発表時点のもので変更となる場合があります。