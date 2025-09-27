『魔法科高校の劣等生』シリーズのコミックスが2025年9月27日（土）に4冊同時発売！　対象作品1巻が99円＋対象作品最大50%OFFの電子書籍フェアも開催

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は『魔法科高校の劣等生』シリーズのコミックス最新刊、『魔法科高校の劣等生 動乱の序章編５』、『魔法科高校の劣等生 エスケープ編４』、『魔法科高校の劣等生 夜の帳に闇は閃く２』、『魔法科高校の優等生 2nd Season ６』の4冊を2025年9月27日（土）に同時発売します。また、毎回ご好評をいただいている『魔法科高校の劣等生』のコミックスシリーズの電子書籍フェアも開催します。

『魔法科高校の劣等生 動乱の序章編５』

本作は、電撃文庫より刊行されている大人気小説『魔法科高校の劣等生』シリーズの第21～22巻をコミカライズしたものです。

二〇九七年四月。二十八家の若い世代を集めた会議は、なんら議論が実を結ぶことなく閉会した。会場を後にした司波達也（しば たつや）は、司波深雪（しば みゆき）と桜井水波（さくらい みなみ）を伴って四葉本家へと向かい、四葉真夜（よつば まや）に会議での顛末を報告する。一方、師補十八家にして国防陸軍情報部に所属する十山つかさ（とおやま つかさ）は、達也についてある“テスト”を計画していた……。

＜書誌情報＞

第1話試し読みページはこちら :https://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_AM05204240010000_68/

原作：佐島勤

作画：飛口芽衣

キャラクターデザイン：石田可奈

定価：814円（本体740円＋税）

発売日：2025年9月27日（土）

判型：B6判

商品形態：コミック

ページ数：194ページ

ISBN：978-4-04-916620-0

発行：株式会社KADOKAWA

（C）TSUTOMU SATO/MEI HIGUCHI 2025

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322504001071/)

『魔法科高校の劣等生 エスケープ編４』

本作は、同じく電撃文庫の小説第24～25巻をコミカライズしたものです。

二〇九七年五月。司波達也と深雪のいる別荘を狙った戦略級魔法『トゥマーン・ボンバ』は、桜井水波が文字通り命を懸けて展開した魔法障壁により防がれた。しかしその代償はとても大きく、このままでは水波はかつての桜井穂波（さくらい ほなみ）のように命を落とす危険がある。そのことを知った九島光宣（くどう みのる）は、ある決断に踏み切るのだった――。

＜書誌情報＞

第1話試し読みページはこちら :https://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_AM05203957010000_68/

原作：佐島勤

作画：柚木Ｎ’

キャラクターデザイン：石田可奈

定価：814円（本体740円＋税）

発売日：2025年9月27日（土）

判型：B6判

商品形態：コミック

ページ数：178ページ

ISBN：978-4-04-916621-7

発行：株式会社KADOKAWA

（C）TSUTOMU SATO/YUZUKI N' 2025

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322504001072/)

『魔法科高校の劣等生 夜の帳に闇は閃く２』

本作は、電撃文庫の同名小説をコミカライズしたものです。

二〇九九年四月。黒羽亜夜子（くろば あやこ）と文弥（ふみや）の双子は魔法大学へと入学した。その麗しい容姿と身のこなしで、二人はたちどころにキャンパス内の注目を集めていく。他方、司波達也の存在を疎んじ、暗殺を狙う海外マフィアはついに“本隊”を投入。殺しのプロである榛有希（はしばみ ゆき）すらも戦慄させる強敵の出現に、緊張は一気に高まるのだった……!!

＜書誌情報＞

第1話試し読みページはこちら :https://comic-walker.com/detail/KC_005627_S/

原作：佐島勤

作画：太川善之

キャラクターデザイン：石田可奈

定価：814円（本体740円＋税）

発売日：2025年9月27日（土）

判型：B6判

商品形態：コミック

ページ数：192ページ

ISBN：978-4-04-916622-4

発行：株式会社KADOKAWA

（C）TSUTOMU SATO/YOSHIYUKI TAGAWA 2025

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322504001073/)

『魔法科高校の優等生 2nd Season ６』

本作は、ヒロイン・司波深雪の視点から描かれるガールズサイドスピンオフコミック！

季節は移り替わって、二〇九六年七月。司波深雪たちは二年生へと進級し、九校戦への準備に追われていた。しかし、「競技内容の半分を変更」という運営からの突然の通達により魔法科高校は大混乱！

同じく急な変更に頭を悩ませていた三高の一色愛梨（いっしき あいり）たちは、情報収集も兼ねて、九校戦の作戦を練るのに適した設備がある金沢の研究所へ光井ほのか（みつい ほのか）と北山雫（きたやま しずく）を招待する。だが、一行は研究所へ入ろうとしたところで反魔法師団体のデモ隊と鉢合わせてしまう。しかもデモ隊はあるひとりの女の子を追い詰めており……。

＜書誌情報＞

第1話試し読みページはこちら :https://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_AM05202491010000_68/

原作：佐島勤

作画：おだまさる

キャラクターデザイン：石田可奈

構成協力：森夕

定価：814円（本体740円＋税）

発売日：2025年9月27日（土）

判型：B6判

商品形態：コミック

ページ数：178ページ

ISBN：978-4-04-916619-4

発行：株式会社KADOKAWA

（C）TSUTOMU SATO/MASARU ODA/YU MORI 2025

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322504001070/)

電子書籍フェア

そして、本日2025年9月27日（土）から2025年10月10日（金）まで、『魔法科高校の劣等生』コミックスシリーズを対象とした電子書籍フェアを開催します。対象作品の第1巻が99円（税込）となるほか、その他対象作品も最大50％OFFと、とってもお得な価格でシリーズを読むことができるチャンス！

シリーズ最新作に追いつくこのチャンスを、ぜひお見逃しなく!!

BOOK☆WALKERフェアページ :https://bookwalker.jp/campaign/43890/

