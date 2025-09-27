大学生限定イベント開催「サガミオリジナル0.01 presents 1400 LIVE～10月1日はゼロゼロワンの日～」

相模ゴム工業株式会社

相模ゴム工業株式会社（本社：神奈川県厚木市 社長：大跡賢介）は、当社主力ブランド「サガミオリジナル0.01」の記念日「ゼロゼロワンの日（10月01日）」に合わせて、2025年10月1日（水）、札幌市にて大学生限定イベント「サガミオリジナル0.01 presents 1400 LIVE～10月1日はゼロゼロワンの日～」を開催いたします。

開催地は、郵便番号「001」の場所がある北海道・札幌市。

「サガミオリジナル0.01」と「001」が重なる地で、この記念日をお祝いさせていただくことに決定しました。

■イベント概要

名称：サガミオリジナル0.01 presents 1400 LIVE～10月1日はゼロゼロワンの日～

日時：2025年10月1日（水）19:00~20:30

会場：PLANT（住所：札幌市北区北23条西4丁目2-39 第42ビッグビルI 2階）

対象：18歳以上の大学生（※高校生不可）

定員：200名（事前応募制、応募多数の場合は抽選）

参加条件：学生証持参必須

■応募方法

専用応募フォームに必要事項と「最近あなたが幸福（しあわせ）を感じた瞬間は？」をご記入の上、ご応募ください。当選者にはメールにてご連絡いたします。

▼イベント詳細URL▼

https://www.air-g.co.jp/hotnews/1764/

■出演者

阿野洋介アライヒカリ秘蔵（左：ジャンゴ、右：武蔵）スキンヘッドカメラ（左：岡本、右：シモ）ゴールデンルールズ（左：ありちゃん、右：根本）電人バンド（左：浦谷くじら、右：オーセコ）エレガント人生（左：中込悠、右：山井祥子）

主催：AIR-G' エフエム北海道

協力：札幌吉本

協賛：サガミオリジナル0.01（ゼロゼロワン）

■お問い合わせ

相模ゴム工業株式会社 商品企画部

E-mail：info@sagami-gomu.co.jp