大学生限定イベント開催「サガミオリジナル0.01 presents 1400 LIVE～10月1日はゼロゼロワンの日～」
相模ゴム工業株式会社
阿野洋介
アライヒカリ
秘蔵（左：ジャンゴ、右：武蔵）
スキンヘッドカメラ（左：岡本、右：シモ）
ゴールデンルールズ（左：ありちゃん、右：根本）
電人バンド（左：浦谷くじら、右：オーセコ）
エレガント人生（左：中込悠、右：山井祥子）
相模ゴム工業株式会社（本社：神奈川県厚木市 社長：大跡賢介）は、当社主力ブランド「サガミオリジナル0.01」の記念日「ゼロゼロワンの日（10月01日）」に合わせて、2025年10月1日（水）、札幌市にて大学生限定イベント「サガミオリジナル0.01 presents 1400 LIVE～10月1日はゼロゼロワンの日～」を開催いたします。
開催地は、郵便番号「001」の場所がある北海道・札幌市。
「サガミオリジナル0.01」と「001」が重なる地で、この記念日をお祝いさせていただくことに決定しました。
■イベント概要
名称：サガミオリジナル0.01 presents 1400 LIVE～10月1日はゼロゼロワンの日～
日時：2025年10月1日（水）19:00~20:30
会場：PLANT（住所：札幌市北区北23条西4丁目2-39 第42ビッグビルI 2階）
対象：18歳以上の大学生（※高校生不可）
定員：200名（事前応募制、応募多数の場合は抽選）
参加条件：学生証持参必須
■応募方法
専用応募フォームに必要事項と「最近あなたが幸福（しあわせ）を感じた瞬間は？」をご記入の上、ご応募ください。当選者にはメールにてご連絡いたします。
▼イベント詳細URL▼
https://www.air-g.co.jp/hotnews/1764/
主催：AIR-G' エフエム北海道
協力：札幌吉本
協賛：サガミオリジナル0.01（ゼロゼロワン）
■お問い合わせ
相模ゴム工業株式会社 商品企画部
E-mail：info@sagami-gomu.co.jp