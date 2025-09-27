【フジテレビ】デビュー55周年の忌野清志郎の世界一色で開催！『オハラ☆ブレイク′25 A GO GO 愛し合ってるかい』フジテレビNEXTにて独占放送！
９月27日(土)に猪苗代湖畔を舞台に開催されるキャンプインの音楽＆アートフェスティバル『オハラ☆ブレイク'25 A GO GO 愛し合ってるかい』のライブの模様を独占放送する。
東北最大級の音楽フェス「ARABAKI ROCK FEST.」の企画制作を行う「ARABAKI PROJECT/GIP」が中心となり、スローライフを大切に「大人の文化祭」を目指して開催するお祭りというのがこのイベントのコンセプト。
今回は忌野清志郎とRCサクセションのデビュー55周年を記念して、清志郎の世界一色で開催！９月27日は、35年前にRCサクセションの最後のアルバム「Baby a Go Go」が発売された日でもあり、「愛し合ってるかい」をテーマに奥田民生、甲本ヒロト、吉川晃司、The Birthdayなど、清志郎を敬愛する豪華アーティストが集結する。
■番組概要
番組タイトル：『オハラ☆ブレイク'25 A GO GO 愛し合ってるかい』
放送日時：11月15日（土）21時～24時
放送チャンネル：フジテレビNEXT ライブ・プレミアム
配信チャンネル：フジテレビNEXTsmart
出演：忌野清志郎／アナログナイト／梅津和時／奥田民生／片平里菜／河村“カースケ”智康／吉川晃司／釘屋玄(暴動クラブ)／GLIM SPANKY(Acoustic Set)／甲本ヒロト(ザ・クロマニヨンズ)／斎藤有太／The Birthday(クハラカズユキ, ヒライハルキ, フジイケンジ)／志磨遼平(ドレスコーズ)／清水ミチコ／jo0ji／鈴木淳／高野勲／Ｔ字路s／TOSHI-LOW(BRAHMAN/OAU)／とまとくらぶ［山田将司(THE BACK HORN) 村松拓(Nothing’s Carved In Stone / ABSTRACT MASH)］／仲井戸麗市／ニセ☆忌野清志郎(ワタナベイビー)／のん／古市健太／古市コータロー(THE COLLECTORS)／湯川トーベン and more…
※放送アーティスト未定 ※五十音順
番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/oharabreak2025