ＴＶアニメ化決定「鬼の花嫁」最新作！スターツ出版文庫新刊5点　9月28日（日）発売開始

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「Berry’s Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）は「スターツ出版文庫」の新刊を、9月28日（日）より全国書店にて発売開始いたします。

■作品情報 https://novema.jp/bookstore/starts/202509

■『ノベマ！』 https://novema.jp/

■『野いちご』 https://www.no-ichigo.jp/

■『Berry’s Cafe』 https://www.berrys-cafe.jp/

『鬼の花嫁 短編集～子鬼や皆の幸せな日常～』シリーズ累計580万部突破ＴＶアニメ化作品 原作小説

クレハ／著、白谷ゆう／イラスト

税込726円（本体660円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1804-8

【あらすじ】 家族にないがしろにされ育ってきた平凡な高校生・柚子が、あやかしの頂点に立つ鬼の花嫁になり――。そんな本編では描かれなかった柚子と玲夜の触れ合いはもちろん、二人の過去、周りの登場人物の意外な一面やエピソードなど、紙書籍未収録のSSに加え、ここだけでしか読めない書下ろし超短編を併せた全25編を収録！『鬼の花嫁』シリーズ待望、柚子、玲夜はもちろん、子鬼や皆の日常が読める幸せの詰まった超短編集。

『氷の花嫁～笑顔を失った能面の少女が幸せになるまで～』

シアノ／著、水野かがり／イラスト

税込803円（本体730円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1806-2

【あらすじ】 両親を妖魔に奪われ、記憶と笑顔を失った紗良は、本家・織井家で無感情な「氷の能面少女」と蔑まれてきた。織女神の加護を宿す彼女は、無心で守布を織り続ける。ある雪の日、倒れかけた紗良を救ったのは、黒須家当主の最強軍神・夜刀。彼はなぜか紗良に強く惹かれ、婚約を申し込む。しかし本家の娘・綾子は嫉妬に駆られ、策略を巡らせる。それでも夜刀は紗良を信じ抜き、彼女の凍りついた心は溶けていく。やがて紗良が織る布には、夜刀の求める特別な力があると判明し――？二人の再会と記憶の物語は、永遠の愛で結ばれる。

『世界でいちばん遠いところにいる君と』

新田漣／著、美和野らぐ／イラスト

税込781円（本体710円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1803-1

【あらすじ】 妹を事故でなくし、心を閉ざしていた千晴。地元に伝わる、どんな願いもかなえてくれるという鳥居を頼りに、妹を生き返らせようと鳥居をくぐると…。そこは50年前の日本だった。その事実に戸惑い途方に暮れていると、同い年の少女・美羽が声をかけてくれ、彼女の家族が営む民宿に居候をすることに。毎日同じ時間を過ごし、ふたりの距離は縮まっていく。しかし、彼女にもある重大な秘密があって――。「僕は、君との未来をあきらめない」50年前の日本、世界でいちばん遠いところにいる彼女と前に進む、ひと夏の希望にあふれたボーイミーツガール！

『10億円の身籠り契約花嫁～妹に利用された忌子の逆転婚～』

霧内杳／著、猫月ユキ／イラスト

税込814円（本体740円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1805-5

【あらすじ】 下等妖の子だと忌み嫌われ、土蔵で育った夏花。血の繋がりのない妹・冬花は、下等妖の姉を引き取り、献身的に支える心優しい妹として皆から愛されていた。しかし実際は自分の評価を上げるために夏花を利用し虐げていた。ある日、美麗な容姿で冬花を圧倒する男・白狼が現れる。「迎えにきたよ、私の花嫁」彼の正体は、国主の最強妖で…夏花を花嫁にするため、10億円の結納金を家族の前に積み上げて――!?白狼の子を産める唯一の存在だと求められ、自分など無価値だと思っていた夏花は、国主の子を懐妊し愛に満たされていき――。

◆アンチブルー『俺たちの炎上サークル』

六畳のえる／著、花守／イラスト

税込759円（本体690円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1807-9

【あらすじ】 大学合格を機に上京してきた旺介は家が貧しく仕送りもなし。それでも大学生活を謳歌したくてイベントサークルに入るも周囲との格差に衝撃を受ける。大学生は何をするにも金が必要だった。そんな中、代々医者家系のお金持ち・航希と出会う。金も家柄も完璧で、人望もある彼に嫉妬するも距離は近づいていく。しかし、航希にも並々ならない思いがあって…。行動を共にするうちにお互いの本音が見え隠れし、ある事件から彼らの関係が一気に変わっていくことに――。正反対の二人のアンチ青春ストーリー。

■お問い合わせ先 ： スターツ出版株式会社 広報 佐々木

TEL:03-6202-0311 Mail : contact-stp@starts-pub.jp

PDFはこちらから

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2017-f0daaa7e7f72e038057725940f2817ee.pdf