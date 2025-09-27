『ユニバーサル・クールジャパン ２０２５』１０周年のフィナーレを飾る『モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～』開催　世界的人気の「モンスターハンターワイルズ」 がパーク初登場！

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、スペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の10 周年を記念し、1年を通して『ユニバーサル・クールジャパン 2025』を開催中です。

アニバーサリー・イヤーのフィナーレを飾るのは、「モンスターハンター」シリーズ最新作とのコラボレーションで、全世界販売本数1,000万本を超える大ヒットゲーム「モンスターハンターワイルズ」がパーク初登場。本作初の世界観レストラン『モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～』は、2025年11月19日（水）～2026年5月17日（日）の期間限定で開催します。

緑豊かな緋の森にある“モリバーのアジト”を再現した本レストランでは、にぎやかな獣人族モリバーや、ハンターの頼れる相棒オトモアイルーが焚き火を囲んで出迎えてくれます。ゲストの皆さまは、ハンターとして参加した“モリバーの宴”で、こんがり焼けた焚き火料理にかぶりつき、力がみなぎるような“超衝撃”体験を満喫することができます。日本発エンターテイメントの作品世界の真っただ中に体ごと入り込む『ユニバーサル・クールジャパン』でしか味わえない“超リアル”な食体験にご期待ください。

『モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～』開催概要

“モリバーの宴“に参加して、採取した素材やフィールドの特徴が活きた“超リアル”な焚き火料理を味わおう！

「うたげ！よろこび！ おすそわけ！」

モリバーたちのにぎやかな声が響き渡る“モリバーの宴”へようこそ。広大な世界を旅するハンターが探索するフィールドのひとつ、緑豊かな緋の森には獣人族“モリバーのアジト”があり、豊穣期には焚き火を囲んで“モリバーの宴”が開かれます。ゲストの皆さまは、作品世界そのままの“超リアル”な店内で、焚き火を囲むモリバーやオトモアイルーに出迎えられ、モリバーがふるまう焚き火料理にかぶりつき、“ハンターの休憩”を全身で体感します。「モンスターハンターワイルズ」の世界に入り込める、力みなぎる豪快な食体験をご堪能ください。

■ 開催期間：2025年11月19日（水）～2026年5月17日（日）

■ 開催場所：ロストワールド・レストラン（ジュラシック・パーク）

■ 開催形式：テーマ・レストラン

モンスターハンターワイルズ×限定コースターセット（コースターはランダムにお渡し／全6種）

各集落の食事のお誘いの盛合わせがオリジナルコースター付きで登場！スージャ料理風のお肉やクナファチーズをインスパイアしたとろ～りトッピングを、フォカッチャにのせて楽しもう！

※コースターはセットメニュー1つにつき1枚をランダムにお渡しします

焚き火料理 チキン、ゴチソウダケ、モンスターチリ

涎があふれるゴチソウダケのバターチキンカレー。ガツンとお腹に響く焼きキャベツとモンスターチリが効いた焚き火料理をご賞味あれ！

サポート部隊アイルー・キッズセット

ローストビーフとたっぷり野菜のサンドウィッチでスタミナ回復！サポート部隊のアイルーと一緒のココロ弾むキッズセット。チョコがけドーナツもかわいい！

※6歳までのお子さま向け

回復グレート キウイ、紫蘇、はちみつ、ソーダ

今年はキウイや紫蘇で爽やかにパワーアップ！

ラバラ・バリナ サワーチェリー＆ホワイトムース

痺れるほどに美しい…ラバラ・バリナをイメージした華やかなケーキ。綿花と針を表現した特徴的なトッピングと爽やかな酸味が、甘いひとときを演出

10周年の『ユニバーサル・クールジャパン』では、1年を通して日本発エンターテイメントの“あらゆる作品世界”の真っただ中に体ごと入り込み“超衝撃・超リアル”を体感できる特別な体験をお届けします。現在は、作品史上初の VR コースター『SPY×FAMILY XRライド ～オペレーション・ハイパードライブ～』、本格謎解きエンターテイメント『薬屋のひとりごと ミステリー・ウォーク』などを好評 開催中（ともに、2026年1月4日（日）まで）です。

今後も、「モンスターハンターワイルズ」とのパーク初コラボレーションに関する最新情報にご期待ください。

＜「モンスターハンター」シリーズについて＞

「モンスターハンター」シリーズは、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームです。2004年の第1作発売以来、ネットワークを介して「他のプレイヤーと協力して強大なモンスターに挑む」というプレイジャンルを確立し、シリーズ累計販売本数1億2,200万本(2025年6月30日時点)を誇る、世界中から注目を集めるコンテンツに成長しています。

https://www.monsterhunter.com/ja/

＜『モンスターハンターワイルズ』とは＞

本作では、刻一刻とダイナミックにその姿を変貌させるフィールドを舞台に、モンスターが群れて争う過酷な環境と、生命が溢れる豊かな環境という二面性をもつ世界で繰り広げられる、少年ナタと"白の孤影"を巡る人々と自然の物語が描かれます。あなたは、強大なモンスターの狩猟を生業とするハンターとして狩猟で得た素材から、より強い武器や防具を作りながら、その世界と人々との関わりを解き明かしていくこととなります。

進化したハンティングアクションと、途切れることのない没入感を追求した究極の狩猟体験をお楽しみください！

https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと日本が誇るエンターテイメント・ブランドについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本が生み出した世界的に高い評価を得ているマンガ、アニメ、ゲーム、音楽やファッションなどの優れた日本エンターテイメント・ブランドの魅力を、パークでしか味わうことができない“リアル体験”に昇華させ、その価値を国内外に発信し続けています。

パークでは“NO LIMIT!”のスローガンのもと、パークが誇る新進気鋭で限界を超えるようなクリエイティビティとテクノロジーにより、原作の世界を圧倒的なスケールで現実世界に届け続けています。20年以上にわたり築き上げてきた、その独創的な体験は多くのゲストを魅了しており、アメリカの「ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド」にも、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン発の体験の一部が上陸。2025年4月25日（金）より期間限定で開催しました。

そして、2025年に10周年を迎えた『ユニバーサル・クールジャパン』では、ショーやライド・アトラクションに加えて、ファン垂涎のオリジナルグッズ、作品世界に五感で入り込めるライブ・エンターテイメント・レストランやカートフードまで、総合テーマパーク体験としてのクオリティが認められており、海外からも 多くのゲストが来場する一大イベントに成長しています。『ユニバーサル・クールジャパン』は、日本生まれの才能溢れる素晴らしい作品に新たな体験価値を与え、その魅力を国内外に発信し続けるミッションをもつ、 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが生んだ価値発信のプラットフォームです。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャストNBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

