『ユニバーサル・クールジャパン 2025』 10周年のフィナーレを飾る「モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～」が開催決定！

アニバーサリーイヤーのフィナーレを飾るコラボレーションが決定。

『モンスターハンターワイルズ』とのコラボレーションとなる世界観レストラン「モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～」を、2025年11月19日（水）～2026年5月17日（日）の期間限定で開催いたします。

豊穣期の“モリバーのアジト”を再現した本レストランでは、にぎやかな獣人族モリバーや、ハンターの頼れる相棒オトモアイルーが焚き火を囲んで出迎えてくれます。ゲストの皆さまは、ハンターとして参加した“モリバーの宴”で、こんがり焼けた焚き火料理にかぶりつき、力がみなぎるような“超衝撃”体験を満喫することができます。日本発エンターテイメントの作品世界の真っただ中に体ごと入り込む『ユニバーサル・クールジャパン』でしか味わえない“超リアル”な食体験にご期待ください。

「モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～」開催概要

■ 開催期間：2025年11月19日（水）～2026年5月17日（日）

■ 開催場所：ロストワールド・レストラン（ジュラシック・パーク）

■ 開催形式：テーマレストラン

公式サイト：https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2025/monster-hunter-restaurant

“モリバーの宴“に参加して、採取した素材やフィールドの特徴が活きた“超リアル”な焚き火料理を味わおう！

「うたげ！よろこび！おすそわけ！」

モリバーたちのにぎやかな声が響き渡る“モリバーの宴”へようこそ。広大な世界を旅するハンターが探索するフィールドのひとつ、緑豊かな緋の森には獣人族“モリバーのアジト”があり、豊穣期には焚き火を囲んで“モリバーの宴”が開かれます。ゲストの皆さまは、作品世界そのままの“超リアル”な店内で、焚き火を囲むモリバーやオトモアイルーに出迎えられ、モリバーがふるまう焚き火料理にかぶりつき、“ハンターの休憩”を全身で体感します。 『モンスターハンターワイルズ』の世界に入り込める、 力みなぎる豪快な食体験をご堪能ください。

「モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～」 店内イメージ

『モンスターハンターワイルズ』×USJ限定コースターセット（コースターはランダムにお渡し／全6種）

各集落の食事のお誘いの盛合わせがオリジナルコースター付きで登場！ スージャ料理風のお肉やクナファチーズをインスパイアしたとろ～りトッピングを、フォカッチャにのせて楽しもう！

※コースターはセットメニュー1つにつきランダムで1枚お渡しします。

焚き火料理 チキン、ゴチソウダケ、モンスターチリ

涎があふれるゴチソウダケのバターチキンカレー。ガツンとお腹に響く焼きキャベツとモンスターチリが効いた焚き火料理をご賞味あれ！

サポート部隊アイルー・キッズセット

ローストビーフとたっぷり野菜のサンドウィッチでスタミナ回復！ サポート部隊のアイルーと一緒のココロ弾むキッズセット。チョコがけドーナツもかわいい！

※6歳までのお子さま向け

回復グレート キウイ、紫蘇、はちみつ、ソーダ

今年はキウイや紫蘇で爽やかにパワーアップ！

ラバラ・バリナ サワーチェリー＆ホワイトムース

痺れるほどに美しい…ラバラ・バリナをイメージした華やかなケーキ。綿花と針を表現した特徴的なトッピングと爽やかな酸味が、甘いひとときを演出

今後も、『モンスターハンターワイルズ』とのパーク初コラボレーションに関する最新情報にご期待ください。

「モンスターハンター」 シリーズについて

「モンスターハンター」 シリーズは、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームです。2004年の第1作発売以来、ネットワークを介して「他のプレイヤーと協力して強大なモンスターに挑む」というプレイジャンルを確立し、シリーズ累計販売本数1億2,200万本(2025年6月30日時点)を誇る、世界中から注目を集めるコンテンツに成長しています。

『モンスターハンターワイルズ』とは

本作では、刻一刻とダイナミックにその姿を変貌させるフィールドを舞台に、モンスターが群れて争う過酷な環境と、生命が溢れる豊かな環境という二面性をもつ世界で繰り広げられる、少年ナタと"白の孤影"を巡る人々と自然の物語が描かれます。あなたは、強大なモンスターの狩猟を生業とするハンターとして狩猟で得た素材から、より強い武器や防具を作りながら、その世界と人々との関わりを解き明かしていくこととなります。

進化したハンティングアクションと、途切れることのない没入感を追求した究極の狩猟体験をお楽しみください！

『モンスターハンターワイルズ』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/wilds/

『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント

https://x.com/MH_Wilds

