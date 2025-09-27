NMB48和田海佑写真集 タイトル＆表紙解禁！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）は、NMB48和田海佑さんの1st写真集『確信犯』を2025年10月15日に発売いたします。このたびタイトルと、通常版・限定版の表紙が解禁となりました。

通常版 表紙セブンネット限定版 表紙

2025年10月15日にNMB48の“みゅう”こと和田海佑が、ついに初の写真集をリリース！

NMB48の7期生として23歳で加入し、“遅咲きのヒロイン”とも称される彼女は、キュートなルックスと水着映えする抜群のスタイル、そして独特のワードセンスと愛嬌あふれる唯一無二のキャラクターで、研究生時代から存在感を放ってきました。

初の写真集となる本作では、沖縄のまぶしい太陽の下、ポップでキャッチーな衣装に身を包んだみゅうちゃんらしいチャーミングな姿から、セクシーなコスプレや、ベッドシーンでの下着姿、泡風呂シーンまで、“攻めた”内容もぎっしりと詰まっています。

そして何より、一冊丸ごと爆盛れモード！ どのカットも“奇跡の一枚”と呼びたくなるほど、写真集全体を通して気合いの入ったビジュアルが炸裂しています。彼女らしさを大切にしながらも、王道アイドル写真集としての完成度も兼ね備えた、まさに決定版といえる内容に。

さらに、本作は卒業を控えた彼女の最後の雄姿としても必見。NMB48での軌跡を凝縮した、記念すべき一冊をぜひお見逃しなく。

このたび初解禁となるのは、写真集タイトル『確信犯』、そして通常版表紙とセブンネット限定版表紙。

通常版はポップでキャッチーな姿を切り取ったビジュアルに対し、限定版は美しい横顔を捉えた大人っぽい一枚となっており、『確信犯』の名にふさわしいまったく異なる二つの顔を楽しむことができる。

対照的な表情を見せることで、写真集そのものも一層の深みを増した内容に期待が高まる。

■東京・大阪での発売記念イベント開催決定！

発売記念イベントの詳細も決定。お渡し会を東京・大阪にて開催いたします。詳細は下記URLをご確認ください。

＊イベントページ

https://www.wani.co.jp/event.php?id=8724

〈和田海佑（わだ・みゆ）プロフィール〉

1997年3月29日生まれ。兵庫県出身。ニックネームは「みゅう」。2020年9月、NMB48の7期生としてお披露目され、2022年1月に正規メンバーへ昇格。2023年10月発売の『渚サイコー！』でシングル初選抜。以降、連続で選抜メンバーとして活動し、グループを支える中心メンバーの1人として活躍。2025年7月31日の「Ｍのサイン」公演で、11月頃の卒業を発表。

本人SNS（X＝@MYUMYU_48、Instagram＝@__pupu48__）。

■書誌情報

NMB48和田海佑写真集『確信犯』

発売日：2025年10月15日(水)

撮影：西村 康

価格：3,300円(税込)

体裁：B5判128ページ

発売：ワニブックス