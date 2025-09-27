若い世代の交流の場 MEET UP! ながさきフェス第3弾 「そらフェス～笑顔繋がる ONE DAY～」を開催!【日時】令和7年10月11日（土）

＜1部＞9：00～15：30 ＜2部＞19：00～22：00

【場所】対馬市 対馬空港

長崎県は、主に若い世代の交流拡大を通じて地域活性化を図り、各地域の魅力を県内外に発信することを目的としたイベント、「MEET UP! ながさきフェス」を県内各地域で実施します。第3弾として、10月11日（土）に、対馬空港開港50周年イベントとジョイントする「そらフェス～笑顔繋がる ONE DAY～」を対馬市で開催します。

募集期間は、令和7年9月30日（火）まで。

波佐見町で開催された第1弾の様子



対馬空港開港50周年を記念した「空の日空港まつり」との2部制で同時開催します！

1部は、「空の日空港まつり」のステージイベントや体験・参加型イベント・屋台を満喫！子供から大人までみんなで一緒に楽しもう！

2部は、参加型交流イベント「そらフェス」で空港deオクトーバーフェストと夜の滑走路で記念撮影！この機会に、対馬空港で楽しい一日を過ごしましょう！

＜イベント概要＞

対馬空港開港50周年記念！そらフェス～笑顔繋がる ONE DAY～（MEET UP!ながさきフェス）

【日時】令和7年10月11日（土）＜1部＞9時～15時30分 ＜2部＞19時～22時

【場所】対馬空港

【定員・対象】＜1部＞定員なし・どなたでも ＜2部＞30名～50名程度・20代以上

【参加費】＜1部＞入場無料 ＜2部＞3,000円

【申込締切】＜1部＞申込不要

＜2部＞事前申込制（申込締切：令和7年9月30日（火））

【申込方法】MEET UP! ながさきフェス公式サイトのイベント情報内の申込フォーム

URL：https://meetup-ngs.com/tsushima/

＜今後のイベント概要＞

今後も県内各地でのイベントを予定しています。詳細については決定次第公式HPにてお知らせします。

URL：https://meetup-ngs.com/

＜公式Instagram＞

公式Instagramではイベントに関する情報を定期的に発信していますので、ぜひフォローをお願いします。

URL：https://www.instagram.com/meguriai_ngs/