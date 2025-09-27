final¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ð¥º¥ê¥º¥à02¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ³«È¯¤¬·èÄê¡ª
¹ñÆâ¥ªー¥Ç¥£¥ª¥áー¥«ー³ô¼°²ñ¼Òfinal¡ÊÂåÉ½¡§ºÙÈø Ëþ¡¢ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥º¥ê¥º¥à02¡×¡ÊËè½µ¶âÍË24:59～¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡ÖNEXT10¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢º£Ç¯¤Ç11²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥Ð¥º¥ê¥º¥à LIVE 2025¡Ù¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー/¥Ü¥«¥íP¤Îsyudou¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ø¥Ð¥º¥ê¥º¥à LIVE 2025¡Ù¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ´°À®¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÄÉ¤Ã¤¿ÊüÁ÷¤Ï¡¢9·î26Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷²ó¤«¤é¡Ö¥Ð¥º¥ê¥º¥à02¡×ÈÖÁÈÆâ¤Ç½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ª±é¸å¤âÆü¾ïÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÀ½ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú³ô¼°²ñ¼Òfinal¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
final¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ºÆÀ¸²»¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï²»³ÚÂÎ¸³¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¡¢À¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÈÉ¾²Á¤Î¹â¤¤¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤ÎÊ¿ÌÌ¼§³¦·¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤«¤é³ØÀ¸¤Ç¤â¼ê¤ÎÆÏ¤¯¥¨¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥¹¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Þ¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ë´Ø¤ï¤é¤º²»³Ú¤«¤é¹âÍÈ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²»¼ÁÀß·×¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òfinal HP¡§https://final-inc.com/
¡ÚÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥º¥ê¥º¥à02¡×¡Û
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ð¥º¥ê¥º¥à02¡×
MC¡§¥Ð¥«¥ê¥º¥à
¿Ê¹Ô¡§»ÔÐÔÎèÆà(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー)
ÊüÁ÷Æü¡§Ëè½µ¶âÍËÆü 24:59～ ¢¨³ÆÃÏ°è¤ÇÊüÁ÷Æü»þ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈHP¡§https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/
¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ÎÊüÁ÷Æü¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/net.html
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ÊTver¡Ë¡§https://tver.jp/series/srvk4hzznc
¡Ú¥Ð¥º¥ê¥º¥à LIVE 2025¡Û
ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
³«¾ì¡§16:00 / ³«±é:17:00¡ÊÍ½Äê¡Ë 3¸ø±é¶¦ÄÌ
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://buzzrhythm.live/
¸ø¼°X¡§https://x.com/buzzrhythm_ntv
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/buzzrhythm
¼çºÅ:ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
´ë²è¡¦À©ºî¡§¡Ö¥Ð¥º¥ê¥º¥à 02¡×
³ô¼°²ñ¼Òfinal
¸ø¼°HP¡§https://final-inc.com/
X¡§https://x.com/final_audio
Instagram¡§https://www.instagram.com/final_audio/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@final_LIVE