【FC東京】尾谷ディヴァインチネドゥ選手(FC東京U-18)来シーズントップチーム昇格内定のお知らせ
東京フットボールクラブ株式会社
尾谷ディヴァインチネドゥ選手(FC東京U-18)の来シーズントップチーム昇格が内定いたしましたので、お知らせいたします。
【尾谷 ディヴァイン チネドゥ(おたに でぃゔぁいん ちねどぅ)選手プロフィール】
□ポジション：FW
□生年月日：2007年5月4日
□出身：東京都西東京市
□身長/体重：191cm/86kg
□経歴
2014-2019 いづみFC
└2019年FC東京サッカースクールアドバンスクラス小平コース
2020-2022 FC東京U-15むさし
└2021年 第36回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 優勝
2023- FC東京U-18
└2023年 第47回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18) 準優勝
└2024年 第26回 東京都クラブユースサッカーU-17選手権 準優勝
FC東京2種登録選手
└2025年 第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 3位
□代表歴
2022年U-15日本代表
□出場歴(2025年9月27日時点)
□尾谷選手コメント
「来シーズンよりトップチームに昇格することが決まりました尾谷ディヴァインチネドゥです。
小さい頃からの夢であったプロサッカー選手というキャリアを、一人のファンであった東京というクラブで始められることをとても嬉しく思います。
今までサポートしてくださったすべての人に感謝し、ファン・サポーターのみなさんの前でいち早くプレーできるように全力で頑張ります。
応援をよろしくお願いします！」
◇9/28横浜FM戦 2026シーズントップチーム昇格4選手の挨拶実施については下記をご確認ください。
https://www.fctokyo.co.jp/news/17895