【FC東京】菅原悠太選手(FC東京U-18)来シーズントップチーム昇格内定のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

菅原悠太選手(FC東京U-18)の来シーズントップチーム昇格が内定いたしましたので、お知らせいたします。




【菅原 悠太(すがわら ゆうた)選手プロフィール】



□ポジション：MF



□生年月日：2007年9月7日



□出身：東京都西東京市



□身長/体重：171cm/66kg



□経歴


2017-2019 JACPA東京FC


2020-2022 FC東京U-15むさし


└2021年 第36回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 優勝


2023- FC東京U-18


└2023年 第47回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18) 準優勝


└2024年 第26回 東京都クラブユースサッカーU-17選手権 準優勝


└2025年 第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 3位


　　　　FC東京2種登録選手



□代表歴


2023年U-16日本代表＆U-17日本代表、2025年U-18日本代表



□菅原選手コメント


「来シーズンよりトップチームに昇格することが決まった菅原悠太です。


幼い頃から応援していた東京の選手になることができてとても光栄に思います。


ですが、今はまだスタートラインに立っただけだと思っているので、これまで関わったすべての人や家族に感謝し、日々成長できるように努力していきます。


これからも応援をよろしくお願いします」




