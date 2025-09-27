しなこ×ヴィレッジヴァンガード コラボグッズがでたぞー！！！
好きにまっすぐブレないPrincess「しなこ」ちゃんと、
ヴィレッジヴァンガードの限定コラボグッズが初登場🌷(ハート)
デザインには今回のコラボグッズのためにしなこちゃんが描いてくれた『タピオカちゃん』『タピオカBabyちゃん』のイラストと『タピオカPrincess(ハート)しなこちゃん👸 』の撮りおろし写真をたっぷり使用しました💟
しなこちゃんの可愛さとこだわりがぎゅっと詰まった(ハート)しなこワールド全開(ハート)のグッズは、
ヴィレヴァンでしかGETできない期間限定受注生産です🦄
さらに！
コラボグッズを購入すると限定ポスターがもらえるかも！？
【商品詳細】
■シャカシャカキーホルダー(ハート) \1,800税込
(タピきゅん475／475ゲーム／タピきゅんキャッチャーの3種類)
つけて！ふって！たのしなこ～！
■トレーディングハートファンシー缶バッジ(ハート) \900税込
■トレーディングハートファンシー缶バッジ(ハート)全6種セット \5,400税込
どれが当たるかわくわく！
■タピきゅん475クリアファイル(ハート)2枚セット \1,000税込
学校でもお仕事でも使えてうれしなこ！
■タピタピペタペタ475シール(ハート)3枚セット \1,000税込
どこにでもペタGO～！
■タピタピファンシー475ペンポーチ(ハート) \2,500税込
タピきゅん475(ハート)プリンセスペンを入れて持ち運ぼう！
■タピきゅんメモメモメモリアルリングノート(ハート) \2,000税込
自由！自由！自分が書きたいことを書いてOK！
■アクリルキーホルダー(ハート) \1,000税込
（もしもしなこ／タピオカbabyちゃん／ガーリーしなこの3種類)
ゆらゆら揺れる姿にキュン！
■プリンセスミラクルアクリルカード(ハート) \800税込
■プリンセスミラクルアクリルカード(ハート)全7種セット \5,600税込
おともだちと交換会もできるね！
■タピきゅん475(ハート)プリンセスTシャツ キッズ\4,500税込/M・L\5,000税込
好きにまっすぐなプリンセスに変身！
サイズ展開：120cm / 130cm / 140cm / M / L
■歯ラ歯ラ475がいっぱい(ハート)Tシャツ \5,000税込
このTシャツ着て歯磨きして心磨こう
サイズ展開：M / L
■タピタピペタペタ無限475(ハート)マスキングテープ \800税込
しなこいっぱいうれしなこ！
■タピきゅん475(ハート)プリンセスシャープペン \900税込
お勉強もがんばれる！
■タピきゅん475(ハート)プリンセスボールペン \900税込
お仕事もがんばれる！
■タピきゅん475(ハート)プリンセスペンスタンド \2,000税込
机は整理整頓するぞ～！
※アクリル製の組み立て式
【特典内容】
(ハート)ポスター抽選プレゼント(ハート)
受注期間中、オンラインストアにて『しなこコラボグッズ』を1会計税込3,000円以上ご購入いただいたお客様の中から、抽選で 50名様に【限定ポスター】 をプレゼントいたします！
🦄応募条件
ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて、対象の「しなこコラボグッズ」を 税込3,000円以上 ご購入いただいたお客様。
🦄応募方法
本コラボ商品を \3,000(税込) 以上ご購入で、自動的に応募完了となります。
【受け取り方法】
※当選者さまのご自宅に別送にて発送いたします。
※当選者さまの発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※賞品のお届け先は日本国内に限らせていただきます。
※配送日の指定、配送時間の指定、配送業者の指定は承っておりません。
※当選者さまの住所不明、転居先不明、長期不在などにより賞品をお届けできない場合には、当選を無効とさせていただきます。
※賞品の発送は 2025年12月末頃 を予定しています。
※都合により遅れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【注意事項】
※ご応募いただいた方の中から、厳正な抽選の上、当選者を決定いたします。
※応募受付の確認、当選・落選についてのご質問は受け付けていません。
※当選権利は、当選者ご本人のみに有効で、家族を含む第三者への譲渡、あるいは換金することはできません。
※本キャンペーンは、予告なくキャンペーン内容や開催期間の変更等をさせて頂く場合がございます。
【受注期間】
2025年9月27日（土）12：00～2025年10月12日（日）23：59
【お届け予定日】
11月中旬～12月中旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22036/
【関連リンク】
▼『しなこ』Instagram
https://www.instagram.com/ssshinako/
▼『しなこ』TikTok
https://www.tiktok.com/@ssshinako
▼『しなこ』𝕏
https://x.com/ssshinako
【各種URL】
■ヴィレッジヴァンガード公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/
■ヴィレッジヴァンガード公式X
https://x.com/vv__official
■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■ヴィレッジヴァンガード公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）