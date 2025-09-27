一石三鳥グループ、初のM&A店舗「鮨 すずめ」を麻布十番にオープン

株式会社Human Qreate

「一石三鳥グループ」（株式会社Human Qreate/代表取締役 米田拓史）は、初となるM&Aによる新店舗「鮨 すずめ」を麻布十番にオープンいたしました。

これを記念し、2025年10月末日までの期間限定で、鮨とともに厳選された日本酒・ワインをお愉しみいただける特別なオープニングキャンペーンを開催いたします。

■「一石三鳥グループ」とは

「問題児、だが最強」を目指し多様なメンバーで構成される、おもてなし飲食店グループ。一筋縄ではいかない、けれども熱い代表を筆頭に、その想いに賛同したメンバーが集いました。

現在、東京・大阪を中心に複数の業態を展開し、鮨店からカクテルバーまで幅広いラインナップを展開。各店舗で違ったコンセプトを掲げながらも16店舗そのすべてに共通するのは「粋」であることの執着。”手の届く高級感”、”地に足のついたおもてなし”、そして”思い出に残る料理の数々”、そんな武器をもって、飲食業界の地位向上も目指しています。

今回の「鮨 すずめ」は、グループとして初めてのM&Aによる新たな挑戦。これまでの直営展開とは異なる形で、既存の名店をグループに迎え入れ、伝統を継ぎながら新しい価値を創造してまいります。

■「鮨 すずめ」とは

グループとして初めてのM&Aによる新たな挑戦となる「鮨 すずめ」。

麻布十番に、モダンで佇む落ち着いた雰囲気の鮨店です。

”一石三鳥”の鳥にちなみ、店名に冠した“すずめ”は、小さくとも賑やかに人の輪をつくり、日常に寄り添う存在。華美な装飾ではなく、あくまで料理と空間の調和を大切にする姿勢が込められています。

大将自らがその日に最も良質な旬の魚を選び抜き、素材を引き立てる一貫を提供。江戸前の仕事を大切にしながらも、時に日本酒やワインとの組み合わせを提案するなど、鮨の可能性を広げる工夫も魅力のひとつです。

大切な人と過ごす夜に、また自分へのご褒美としてもふさわしい「ひととき」をお約束いたします。

■オープニングキャンペーンについて

「鮨 すずめ」オープンを記念し、期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。

・対象コース：「すずめコース」

・特典：大将厳選の日本酒・ワイン飲み放題プラン（3000円）を追加可能

※一部銘柄のみ対象、他の酒類は対象外です。

・価格：「すずめコース」15,000円、「日本酒・ワイン飲み放題プラン」別途3000円（税・サービス料10％別）

・期間：2025年10月末日まで

・ご予約方法：食べログ(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13267332/)からのご予約時、「店舗への要望欄」に【オープニングキャンペーン】とご記入ください。ご記入がない場合は対象外となりますのでご注意ください。

さらに、一石三鳥グループオリジナルTシャツの新作（5000円相当）を、先着でプレゼントいたします（サイズに限りあり）。食とカルチャーを融合させたアイテムは、グループのファンからも毎年好評をいただいている逸品。ぜひともキャンペーンにご参加ください。

麻布十番 鮨 すずめ

住所／東京都港区六本木6-17-6 4F

電話／050-5596-6046

予約／https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13267332/

営業時間／［火～金］18:30～23:00

コーススタートスケジュール18:30～、21:00～

［土・日・祝日］17:00～22:00

コーススタートスケジュール17:00～、19:30～

［祝前日・祝後日］18:00～23:00

コーススタートスケジュール18:30～、21:00～

※月休（月曜祝日の場合祝日明け）

※営業時間、コースのスタートにつきまして、今後変更の可能性がございます。

Instagram／＠azabunosuzume