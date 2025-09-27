祝！ 作家デビュー30周年記念　藤野千夜　双葉文庫フェア！　あの人気作家も大プッシュ！　今こそ読んでほしい絶対名作の4選

株式会社双葉社

株式会社双葉社（東京都新宿区／代表取締役 戸塚源久）は2025年9月より、10月で作家デビュー30周年を迎える芥川賞作家・藤野千夜さんの双葉文庫フェアを開催します。

『じい散歩』（20年 双葉社刊）は数多くのメディアで紹介され、続編『じい散歩 妻の反乱』とあわせて20万部を超えるロングセラーとなりました。読者、書店員、作家ら、デビュー当初からの根強いファンを持つ藤野さんの作品が、より幅広く支持を得るきっかけとなりました。

そして昨年、小泉今日子さん＆小林聡美さんのW主演によるドラマ『団地のふたり』が大きな話題となり、藤野さんによる原作小説（24年 双葉文庫刊）は15万部を超え、作品で描かれる50代女性二人の友情に温かな視線が注がれました。

この度、デビュー30周年を記念し、双葉文庫から刊行されている藤野作品から4点をセレクト、フェア帯を巻いて全国の書店（一部を除く）で展開中です！ 帯には、人気作家4名の「大プッシュ！」コメントがそれぞれ掲載されています。

優しさとノスタルジー、そしていずれの作品にも人の心の静かなつよさが宿る藤野ワールドを是非お楽しみ下さい。

〈熱烈漫画愛小説〉

『編集ども集まれ！』

職を失くした日々の描写にさえ悲壮感が漂っていないのはきっと、大好きなものがある人間だけが内包する海のような豊かさが、どの頁からも溢れ出ているからだろう。

朝井リョウ氏、共感！（読売新聞 17年11月5日書評）

〈山あり谷あり家族小説〉

『じい散歩』

この人のやさしさが小説の後半にどんどん胸に迫ってきて、エピローグで建二が猫の話をするときに、私は感極まって泣いてしまった。

角田光代氏、感涙！（毎日新聞 21年2月6日書評）

〈昭和ノスタルジック少女小説〉

『時穴みみか』

デビューした後に、友達に藤野千夜さんの『時穴みみか』を薦められて読んで、

いなくなっちゃった子のこととかを思い出して、ぼろぼろ泣いてしまったんです。

窪 美澄氏、号泣！（「小説すばる」25年8月号対談）

〈50代女友達小説〉

『団地のふたり』

自分の本より読んで欲しい本って、そんなにありません。今ちょっと寂しい人、迷ってる人、将来が不安な人にもおすすめです！

原田ひ香氏、絶賛！（原田ひ香 公式X）