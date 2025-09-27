【FC東京】鈴木楓選手(FC東京U-18)来シーズントップチーム昇格内定のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

鈴木楓選手(FC東京U-18)の来シーズントップチーム昇格が内定いたしましたので、お知らせいたします。

【鈴木 楓(すずき かえで)選手プロフィール】



□ポジション：DF



□生年月日：2007年6月5日



□出身：東京都小平市



□身長/体重：179cm/74kg



□経歴

2014-2019 ホワイトダックスSC

└2019-2020年FC東京サッカースクールアドバンスクラス小平コース

2020-2022 FC東京U-15むさし

2023- FC東京U-18

└2023年 第47回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18) 準優勝

└2024年 第26回 東京都クラブユースサッカーU-17選手権 準優勝

└2025年 第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 3位

FC東京2種登録選手



□鈴木選手コメント

「来シーズンからトップチームに昇格することになりました鈴木楓です。

小学1年生から12年間、東京でサッカーをしてきました。

一番大好きな、このクラブでプロサッカー選手としての第一歩をスタートできることをとても嬉しく思います。

家族や仲間、指導者、学校の先生、応援してくださっている方々すべての人のお陰で今の自分があるので、感謝を忘れずに、お世話になった方々に結果で恩返しができるように全力で頑張ります。

青赤魂を胸にチームの勝利に貢献できるように頑張りますので、応援をよろしくお願いします」

◇9/28横浜FM戦 2026シーズントップチーム昇格4選手の挨拶実施については下記をご確認ください。

https://www.fctokyo.co.jp/news/17895