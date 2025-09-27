【1日20名様限定】食べログ3.5以上の高級寿司店が監修。本格江戸前寿司15貫コースが破格の3,300円(税込)！
株式会社ビリオンフーズ（本社:東京都港区 代表:中村雄斗）が運営する『日本橋すし処二ノ宮 上野店』では10月1日(水)～10月31日(金)限定で、本格江戸前寿司15貫コースを3,300円(税込)でお楽しみいただけるキャンペーンを開催いたします。
【15貫3,300円(税込)】本格江戸前寿司コースを破格で提供！
高級寿司業態『五反田 鮨あさひ』『六本木 鮨無垢/白銀』の系列店である『日本橋すし処二ノ宮 上野店』にて、10月限定で『15貫おまかせコース』を3,300円(税込)でご提供いたします。
※11時～17時(15時最終受付)限定となります。
『五反田 鮨あさひ』『六本木 鮨無垢／白銀』の系列店としての品質を維持しつつ、より多くのお客様に高級寿司店のカウンターで味わうようなクオリティを、より身近にお楽しみいただきたいという想いから、本キャンペーンを2025年9月に実施いたしました。
おかげさまで大変多くのお客様よりご好評をいただき、予想を上回る反響となったことから、10月も期間限定で本キャンペーンを継続実施する運びとなりました。
◆本コースの注目ポイント
１.食べログ評価3.5以上の『五反田 鮨あさひ』『六本木 鮨 無垢/白銀』監修
※2025年9月23日時点での評価です。
２.酢は10年熟成の愛媛県産赤酢を使用。鋭い酸味と深いコクが特徴
３.シャリに合う特製煮切り醤油で味の相乗効果を演出
４.すりおろし直後の国産生本わさびで豊かな香りを引き立て
コース内容（一例）
※写真はイメージです
・水蛸
・ヤリイカ
・縞鯵
・活〆勘八
・漬け本マグロ
・海老
・カマス
・活〆真鯛
・活〆平目
・真鯵
・小肌
・金目鯛
・つぶ貝
・北海道産帆立
・煮穴子の手巻き
※提供は5貫ずつ3回に分けてお出しします。
※コース内容は入荷状況によって異なる場合がございます、予めご了承ください。
※アラカルトでの追加お料理オーダーはもちろん、ドリンクも追加で注文する事が可能です。
※酒類のドリンクを注文されるお客様はお通し代として540円(税込)頂戴いたします。
今すぐ予約 :
https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13302756
実施内容詳細
◯キャンペーン対象期間
2025年10月1日(水)～10月31日(金)
※11時～17時(15時最終受付)限定となります。
◯お席
・カウンター
・テーブル
のいずれかとなり、お席の指定はできません。
◯価格
15貫おまかせコース 3,300円(税込)
※酒類のドリンクを注文されるお客様はお通し代として540円(税込)頂戴いたします。
◯定員
1日20名様限定
◯ご予約
Webのみの受付で、お電話での予約問い合わせは承っておりません。
※お席が埋まった場合も、キャンセルが時折出ますので、都度ご確認いただけますと幸いです。
予約時の注意事項
1. 予約可能表示があるにもかかわらず、予約が取れない事例がございます。こちらは予約システムの席在庫反映タイムラグで発生する事が稀にございますのでご留意ください。
2. お電話でのご予約は受付ませんので予めご了承ください。
3. 全日程が埋まった後もキャンセルが時折出ております。 時々予約フォームをチェックいただければ空席が生まれることもございます。 ※こちらは過去にもよく起きている状況ですので、しばしば空席をご確認いただけますと幸いです。
今すぐ予約 :
https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13302756
日本橋 すし処 二ノ宮 上野店
『日本橋 すし処 二ノ宮』とは？
“日本の良いものを誰でもいつでも気軽に楽しめる寿司屋” としてOPENした江戸前寿司屋。
本格寿司店のコースで提供されるクオリティのお寿司を一貫80円(税込)からお好みでオーダーできます。
新鮮ネタはもちろん、
・シャリ
・わさび
・赤酢
・醤油
にもこだわりぬき、お値段以上の感動をご提供いたします。
すし処二ノ宮の魅力についてはこちらから御覧いただけます。
https://sushi-ninomiya.studio.site/(https://sushi-ninomiya.studio.site/)
今すぐ予約 :
https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13302756
店舗詳細
◯住所
〒110-0007
東京都台東区上野公園1-57 UENO3153 2階
◯営業時間
11:00～23:00
◯アクセス
JR上野駅不忍口より徒歩30秒
京成本線 京成上野駅より徒歩2分
東京メトロ上野駅より徒歩2分
会社概要
◯会社名：株式会社ビリオンフーズ
◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階
◯電話 ：03-6417-4925
◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗
・X
https://twitter.com/Yuto__Nakamura
https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja
・YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ
・TikTok
https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP
・note
https://note.com/yutonakamura2020
◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◯設立：2012年3月
◯URL：https://billion-foods.studio.site/
◯人材募集：https://billionfoods.co.jp/recruit
日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？
我々ビリオンフーズは、
「日本の食で、世界を満たす」
というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。
今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。
ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。
まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。
ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！
詳細を見る :
https://nihonsyugenkasakagura-recruit.studio.site/
会社の取り組みや社員インタビューは、公式NOTEでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
ビリオンフーズ公式NOTEはこちら :
https://note.com/billionfoods_025