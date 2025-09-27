【FC東京】田中希和選手(FC東京U-18)来シーズントップチーム昇格内定のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

田中希和選手(FC東京U-18)の来シーズントップチーム昇格が内定いたしましたので、お知らせいたします。

【田中 希和(たなか きお)選手プロフィール】



□ポジション：MF



□生年月日：2007年8月7日



□出身：東京都三鷹市



□身長/体重：172cm/66kg



□経歴

2014-2019 府中新町FC

└2017-2020年FC東京サッカースクールアドバンスクラス小平コース

2020-2022 FC東京U-15むさし

└2021年 第36回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 優勝

2023- FC東京U-18

└2023年 第47回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18) 準優勝

└2024年 第26回 東京都クラブユースサッカーU-17選手権 準優勝

└2025年 第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 3位

FC東京2種登録選手



□代表歴

2024年U-17日本代表、2025年U-18日本代表



□田中選手コメント

「来シーズンよりトップチームに昇格することになりました田中希和です。

いつも応援してくれている方々に結果で恩返しできるよう努力し続け、来シーズンから活躍して、東京の10番をつけられるような選手になれるように頑張ります。

応援をよろしくお願いします」

