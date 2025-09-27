E-COMEGROUPより、『E.T.』や『チャイルド・プレイ』などのUNIVERSAL人気映画シリーズの PIGMENT APPAREL SERIESが発売！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ(以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前 福岡本社:福岡市、代表取締役:迎 祐次)は、『E.T.』や『チャイルド・プレイ』などのUNIVERSALの人気映画シリーズの PIGMENT APPAREL SERIESを9月中旬より発売致しました。

『E.T.』『チャイルド・プレイ』の映画ポスター写真を使用したデザインにピグメント加工をしてヴィンテージライクな風合いで着用を頂けるシリーズになっています。

オーバーサイズなので男女問わず着て頂く事もできて、おそろいのコーデにもおすすめです♪

ぜひチェックしてみてください！

【Item information】

■Long-sleeve T-shirt

PRICE\5,390（tax included）

■ Pullover

PRICE \6,490（tax included）

■Hoodie

PRICE\7,590（tax included）

【Size】

M / L / XL

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。



イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/