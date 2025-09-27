インナージャーニー・ワンマンショー “Ring a Bell” スペシャルゲスト発表！今回のスペシャルゲストは、「岩崎”Adam”優也」/「さとう。」
インナージャー二―が2025年12月26日(金)に東京・有楽町I‘M A SHOWにて単独公演「Ring a Bell」を開催！本公演のスペシャルゲストとして、「岩崎”Adam”優也」と「さとう。」が出演することが発表された。今回の公演はサポートメンバーを加えて年の瀬にぴったりの豪華バンドセットでお届け！
素敵な2組との共演を是非、会場へ観に行こう。
現在、オフィシャル2次先行を受付中
https://eplus.jp/innerjourney/
＜インナージャーニー コメント＞
"Ring a Bell"には「ピンとくる」、「思い出す」という意味があります。
クリスマスと大晦日の間の12月26日、ジングルベルでも除夜の鐘でもない、記憶が蘇るような音楽を届けたいと思い名付けました。
今回は、ゲストに岩崎“Adam”優也さんとさとう。さんをお迎えします。
アダムくんは、嵐の中でも花を咲かせる子どものような強くてやさしい歌のエネルギーを持っていて、
激しさと儚さが混ざったライブはまるで超新星爆発をしているかのようにかっこいい。
さとう。さんは、力強いギターの1音でライブハウスをあっという間に歌の中の日常世界に変えてしまい、透き通った歌声で紡がれる言葉たちは心の中を覗かれているのか？というくらいリアルで苦くて甘くて愛おしいです。以前ライブでご一緒したときに圧倒され、第一にオファーを決めたお二人。
この日、一緒に同じ舞台に立てることを心から嬉しく思います。
12月26日、有楽町I'M A SHOWが一夜限りで宇宙になり、大切な人との部屋になり、みなさんが年の瀬にひと息つける空間になったとき、忘れかけていたなにかを思い出すきっかけになったら幸いです。
2025年の締めくくりに、普段とは違う特別なバンド編成でお楽しみください。
＜イベント情報＞
インナージャー二―・ワンマンショー " Ring a Bell "
■東京・有楽町 I’M A SHOW
2025年12月26日（金）
open 18:15/start 19:00
＜出演者＞
インナージャー二―
ゲスト：岩崎”Adam”優也 / さとう。
チケットURL：https://eplus.jp/innerjourney/
また、10月末からインナージャー二―初となるアコースティックツアー “誰も知らないところ” を東名阪にてスタートさせる。このツアーはVo./Gt. カモシタサラ、Gt./cho. 本多秀の2人によるいつもとは違う特別なアコースティックセットでお届けする。現在、各公演チケット販売中。
＜カモシタサラ(インナージャーニー) コメント＞
あなたと私たちだけの秘密を作るように、ゆっくりと音楽を聴いてほしいです。
今のところ、ピアノも弾きたい気持ちでいます。
タイトルの意味はきっと当日分かることでしょう！
“誰も知らないところ”で会いましょう！
＜イベント情報＞
インナージャーニーアコースティックツアー2025 "誰も知らないところ"
■東京・渋谷 7th FLOOR
＜Day1＞
2025年10月31日（金）
open 18:30/start 19:00
＜Day2＞
2025年11月1日（土）
open 12:00/start 12:30
チケットURL：https://eplus.jp/sf/detail/4360060001-P0030001
■大阪・島之内教会
2025年11月7日（金）
open 18:00/start 18:30
チケットURL：https://t.livepocket.jp/e/innerjourney-osaka
■愛知・名古屋陶磁器会館
2025年11月9日（日）
open 15:00/start 15:30
チケットURL：https://t.livepocket.jp/e/innerjourney-aichi
■インナージャーニー
2019年に開催された10代限定フェス「未確認フェスティバル」の出場をきっかけに結成した、カモシタサラ(Vo＆Gt)、本多秀(Gt)からなるバンド。
Vo.カモシタが手掛ける幅広い世代の心を捉えて離さないエバーグリーンな楽曲と、やさしく響く歌声、エモーショナルなバンドサウンドが各方面から絶賛され、2024年には小泉今日子出演＆東かほり監督による映画『とりつくしま』の主題歌「陽だまりの夢」、NHK土曜ドラマ『%(パーセント)』の主題歌「きらめき」も書き下ろすなど数々のタイアップを担当している。
サポートメンバーを交えながら全国各地でのライブも精力的に行ない、そのライブパフォーマンスも高く評価されるなど、若い世代を中心に支持を集める今注目の若手バンド。
<トーチソング：MVリンク>
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8mF2dSIuo1s ]
＜配信リンク＞
https://orcd.co/innerjourney
HP：https://innerjourneytheband.wixsite.com/officialsite
Instagram：https://www.instagram.com/innerjourney.band/
X：https://x.com/innerjourney_
TikTok：https://www.tiktok.com/@innerjourney_official
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCvv-8goA4BjhumkRlM4JLqw
■岩崎”Adam”優也
栃木県出身。2016年にロックバンド「SUNNY CAR WASH」を結成し、ボーカル・ギターとして活動。2017年には「未確認フェスティバル2017」にて審査員特別賞を受賞。10代・20代の若い世代を中心に支持を集め、全国のライブハウスで精力的にライブを行う。2021年、Zepp DiverCityでのワンマンライブをもってバンドを解散。翌2022年よりソロ活動をスタート。1st EP『それでいい』をリリースし、新たな表現の楽曲を制作していく。繊細で心に響く言葉と、日常に寄り添うメロディ。自身の感情を真っ直ぐに歌い続けるスタイルは、リスナーから深い共感を呼んでいる。
Instagram：https://www.instagram.com/adamatica/
X：https://x.com/adamatic_g
TikTok：https://www.tiktok.com/@adamatic_g
■さとう。
静岡県伊豆出身。2024年にリリースした「3%」が SNS を中心に火が付き各方面で話題に。
心を揺さぶる歌声とアコースティックギターを武器にステージに立ち続けるシンガーソングライター。その等身大の歌詞は男女問わず「自分目線」として聴き手の感情に寄り添う。
HP：https://sato-darari.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/stst_msc?igsh=cHRlY3BvNjRjanEx
X：https://x.com/Sato_darari
TikTok：https://www.tiktok.com/@sato_darari
Youtube：https://www.youtube.com/@Sato.darari