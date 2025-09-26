公開講座『日本経済2025／2026』開催のお知らせ

　立正大学（本部：東京都品川区、学長：北村行伸）は、経済学部・経済研究所による『日本経済2025／2026』と題する公開講座を企画いたしました。本講座では、元立正大学学長の吉川洋先生（東京大学名誉教授）をお招きし、賃金・物価高・消費税・社会保障・金融政策・財政赤字・イノベーションなど、現在の日本経済が抱える諸問題や将来の展望についてわかりやすく読み解きます。奮ってご参加ください。

なお、参加費は無料ですが、事前申し込みが必要です。

 

日　時：2025年11月12日（水） 18：00～19：50（17：30 開場）

場　所：立正大学品川キャンパス ロータスホール（13号館B1階）（東京都品川区大崎4-2-16）

講演者：吉川 洋（元立正大学学長、東京大学名誉教授、日本銀行参与、財務総合政策研究所名誉所長）

対談者：北村 行伸（立正大学学長、データサイエンス学部教授）、村田 啓子（立正大学経済学部教授）

受講料：無料

定　員：220名（申込先着順）

お申込みはこちらから