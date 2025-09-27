海と暮らすように滞在する隠れ家ホテル『 THE SHORE INN COAST LIFE 』、沖縄・北谷町港に誕生！

ＤＯＴＯＷＮ株式会社

潮風と静けさに包まれる、港町の隠れ家で特別なひとときを。DOTOWN株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：道祖修⼆）は沖縄・北谷港に全5室のホテルをグランドオープンいたします。

たった5室だけの隠れ家的ホテル

自分たちが居たい場所、過ごしたい空間を形にして、まちづくりを軸に展開するDOTOWN。

沖縄県中頭郡北谷町は、日本の美しい自然が存在しながらも、地域の生活に溶け込んだアメリカ文化が共存する唯一無二の場所。私たちが注目する沖縄・北谷で、観光地の喧騒からほんの少し離れた「港」にて、穏やかな時間を過ごせる空間をデザインいたしました。

「旅」と「まち」を紐付けることをコンセプトに、まるで“港町にある自分の別荘”のような感覚で過ごすことができる、1フロア1部屋のブティックホテル。さらに、目の前に海が広がる共用屋上スペースで、特別なひとときをお楽しみいただけます。

暮らしと旅をつなぐハイブリッドなロケーション

徒歩1分で広がる海、静けさに包まれる特等席。

北谷町港は、豊かな自然に抱かれつつ、アメリカンビレッジまで車で5分とアクセスも良好。ダイビングやサーフィンなどマリンアクティビティの拠点として知られつつも、どこか時間がゆったりと流れる、ローカルの生活と観光が程よく交差し、また、自然と利便性が共存する魅力的なエリアです。

北谷町にあるアメリカンビレッジは施設から車で約5分共用屋上スペースからの眺めブランドロゴ▪️ホテル概要

名称：The Shore Inn Coast Life

所在地：〒904-0114 沖縄県中頭郡北谷町港9-37

部屋数：全5室（1フロア1室）

予約受付：2025年10月より開始

公式サイト(https://theshoreinn.style)

instagram(https://www.instagram.com/coastlifeatchatan?igsh=Z2gzaTliMHJuZnBv)

潮風と光に包まれる、沖縄・北谷港にひそむ余白。

観光でも、仕事でも、何気ない日常の延長でも。

ここにしかない時間を体験しに、ぜひ一度お越しください。

▪️ブランド情報

【DOTOWN株式会社】について

“「ロケーション+カルチャー×クリエイション ＝ DOTOWNが提供するライフスタイル」”

2004年の設立当初はマンションの開発と販売を中心とした不動産ビジネスを展開し、約8年間で150棟以上の開発実績を積み上げ、確固たる企業基盤を構築。

その後、独自のクリエイティビティを活かし、他社にはない斬新なデザインの建物やサービスを提供する「クリエイティブブティック」として進化を遂げています。

DOTOWN株式会社は、独自のデザイン力と創造性を武器に、この場所でしか味わえない時間をどう過ごすか。地域性とデザイン、そして滞在体験価値を創造し、まちづくりを通じて人々の生活を豊かにすることを目指しています。

これまでに手がけた宿泊施設：

千葉・南房総「THE CHIKURA UMI BASE CAMP(https://chikuraumi.basecamp.style/)」

東京・渋谷「ART HOTELS SHIBUYA(https://arthotels.style/)」

東京・浅草「浅草九倶楽部 HOTEL(https://asakusakokonoclub.com/)」

沖縄・北谷「Breaky HOTEL(https://breakyhotel.com/)」「Breaky HOTEL ANNEX(https://breakyhotel.com/annex/)」

静岡・下田「INN BETWEEN WAVES(https://innbetweenwaves.com/)」

