【フジテレビ】オリンピックシーズン始動！！『2025/2026シーズン　フィギュアスケート記者会見』10月１日（水）14時～15時 FODプレミアムでLIVE配信決定！

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/8482 （配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、10月１日（水）に行われる『2025/2026シーズン フィギュアスケート記者会見』をLIVE配信することが決定しました。

フィギュアスケート、2025-2026シーズン開幕！今季は４年に一度の冬の祭典ミラノ・コルティナダンペッツオ五輪が2026年２月に行われます。男女ともに、わずか３枠しかないオリンピック出場をかけた熾烈な代表レースにも注目が集まる今季、主要国際大会に出場する選手たちの記者会見を開催します。いまやスケート大国となった日本。これまで金メダル３つ、銀メダル５つ、銅メダル３つ、計11個もの五輪メダルを獲得しました。

４年前の北京五輪銀メダリストの鍵山優真(22)、銅メダリストの坂本花織（25）をはじめ、世界のトップ戦線で戦う男女12名が登壇。シーズンの意気込みを語ります。さらに、フィギュアスケート界を盛り上げるため、去年に続きフジテレビとテレビ朝日がタッグを組みます。日本で初めて金メダルを獲得した荒川静香とテレビ朝日フィギュアグランプリシリーズ／ファイナル メインキャスターの松岡修造が共に登壇し、MCとして会場を盛り上げます。

◇ 2025/2026シーズン フィギュアスケート記者会見』 LIVE配信 概要

■配 信：10月１日（水） 14時～15時

※10月１日より開始予定のFOD複数コース追加および新料金導入に伴う、システムメンテナンスが遅延した場合は、本配信を「ディレイ配信（収録映像の生配信）」とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

■出演選手：男子：鍵山優真、壷井達也、佐藤 駿、三浦佳生、山本草太、中田璃士

女子：坂本花織、樋口新葉、千葉百音、渡辺倫果、吉田陽菜、島田麻央

■出 演 者 ：荒川静香（トリノオリンピック 金メダリスト）

松岡修造（テレビ朝日フィギュアグランプリシリーズ/ファイナル キャスター）

※出演者は予告なく変更になる可能性があります。予めご了承ください

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/8482 （FOD配信ページ）

◇ フジテレビスケート「フジスケ」 概要

■U R L：https://www.fujitv.co.jp/sports/skate/figure/index.html （オフィシャルページ）

https://www.instagram.com/online_on_ice/ （公式Instagram）

https://twitter.com/online_on_ice （公式X）

https://lin.ee/gmE4xYI （公式LINE）

◇ FOD 概要

「FOD」とはフジテレビが運営する公式の動画・電子書籍配信サービスです。「FODプレミアム」では、ドラマ・アニメ・バラエティ・映画など最新作から過去の名作まで100,000本以上の対象作品が月額976円(税込)で見放題。また、200誌以上の雑誌も特典で読み放題となります。さらに漫画など電子書籍も700,000冊以上の豊富なラインナップからお楽しみいただけます。会員登録不要の「FOD 見逃し無料」では、人気テレビ番組を放送後期間限定で配信。無料で気軽にご利用いただけます。テレビ局ならではのエンターテインメント体験を提供しています。

※2025年10月１日（水）からFODプレミアムの価格改定・リニューアルをいたします。詳細はFODウェブサイトをご確認ください。

■URL：https://fod.fujitv.co.jp/