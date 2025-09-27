10万人が体感した足裏トレーニングサポーター｜上野水香監修【コアウォークサポーターアジャスト】お客様の声から生まれた男女兼用の新デザイン″typeS″がMakuakeにて先行発売開始

株式会社メイプルマーケット10万人が体感したコアウォークサポーターが新デザインとなり、Makuakeプロジェクトスタート

Makuake URL： https://www.makuake.com/project/corewalksupoterajust/(https://www.makuake.com/project/corewalksupoterajust/)

美容健康商品の企画・販売を行う株式会社メイプルマーケット（本社：愛知県名古屋市、代表：神崎陵司、以下、メイプルマーケット）が運営する「piuprima di mizuka（ピウプリマ ディ ミズカ）」より、コアウォークサポーターアジャストtypeSを2025年9月27日（土）11時よりMakuakeにて先行販売を開始しました。

先行販売期間：2025年9月27日(土)11:00～11月23日(日)22:00

■2021年Makuakeサポーター数1位となり話題となった「コアウォークサポーター」

2021年Makuake掲載プロジェクト

2021年に多くの方に手に取っていただいたコアウォークサポーター。一般販売を開始後、累計販売数10万点を突破いたしました。

多くのお客様より男性でも使えるサイズ・デザインが欲しいという声をいただき、コアウォークサポーターアジャストtypeSをMakuakeにて先行販売いたします。



Makuake URL： https://www.makuake.com/project/corewalksupoterajust/(https://www.makuake.com/project/corewalksupoterajust/)

■ご要望の多かったメンズサイズの展開と、男女兼用で使いやすいデザイン

piuprima di mizuka コアウォークサポーターアジャストtypeS

発売当初より男性が使えるサイズがほしいと多くのお客様よりお声をいただいておりました。S～XXLの5サイズ（適応サイズ22.5～29.5cm）を展開し、男女兼用で使いやすいスポーティーなデザインをコアウォークサポーターアジャストtypeSとして販売をスタートします。

■必要なのは「足」のサポート

コアウォークサポーターアジャストは、履くだけで足指・足裏の本来持つ機能を高めることを目的につくられたサポーターです。

カラダの土台である「足」の本来の機能を発揮させることで体幹となるインナーマッスルの働きをサポートし、運動パフォーマンスの向上を目指します。

■足裏アーチを引き上げ、足指を動かす

履いた瞬間に沈みがちな足裏アーチを引き上げます。足裏アーチは歩行時に地面から受ける衝撃を受け止めるバネのような働きがあります。足裏アーチが正しく機能せずウォーキングやランニングを続けていると、足だけではなく全身へ衝撃が伝わり、関節の不調につながることもあります。

また、親指だけが独立した足袋構造が足指の握る力をサポートします。足指は本来、地面を掴み、次の一歩へ蹴り出すという動作を担っています。靴や靴下を履いて、平らな床で生活する現代では足指の力は落ちていく一方です。意識的に足指を使い運動することで、足指が本来の力を発揮することが出来ます。足指をトレーニングすることで、足裏の筋肉も活発に動き、足裏アーチがつくられます。



Makuake URL： https://www.makuake.com/project/corewalksupoterajust/(https://www.makuake.com/project/corewalksupoterajust/)

■ブランド累計販売数10万点 バレエダンサー上野水香がプロデュースする「piuprima di mizuka」

「piuprima di mizuka（ピウプリマ ディ ミズカ）」は上野水香が培ったバレエの要素を、生活に取り入れることで人が本来持つしなやかさを引き出しウェルビーイングなライフスタイルを実現する、上野水香監修の健康や美容を中心としたトータルブランドです。

Makuake URL： https://www.makuake.com/project/corewalksupoterajust/(https://www.makuake.com/project/corewalksupoterajust/)

運営元 株式会社メイプルマーケットについて

社名：株式会社メイプルマーケット

本社所在地：愛知県名古屋市中区栄三丁目25番43号 瑞穂ビル4F

代表取締役：神崎陵司

事業内容： 美容健康生活雑貨 企画・販売

設立： 2021年1月

HP：https://maple-market.com/

楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/maple-market/

Makuake URL： https://www.makuake.com/project/corewalksupoterajust/