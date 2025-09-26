デビュー20周年の丘みどりが、クリスマスにホテルニューオータニ幕張に初登場！
ホテルニューオータニ幕張
『丘みどり クリスマスディナー&コンサート2025』
https://www.newotani.co.jp/makuhari/event/dinnershow/oka/
ホテルニューオータニ幕張では、2025年12月25日（木）に『丘みどり クリスマスディナー＆コンサート2025』を開催いたします。
丘みどり、デビュー20周年の節目にクリスマスディナーショーを幕張で初開催！
2005年に「おけさ渡り鳥」でデビューし、今年で20周年を迎える丘みどり。2017年に発表した「佐渡の夕笛」が大ヒットし、同年に「NHK紅白歌合戦」へ初出場。以来3年連続で出場を果たし、気品漂う着物姿と圧巻の歌唱力で全国にその名を広めてきました。
2025年9月6日（土）には、女性演歌歌手として初となる両国国技館単独コンサートを開催。自身の持ち歌はもちろん、演歌や歌謡曲のカバー、さらにはダンスナンバーまで披露し、圧巻の歌唱力と豊かな表現力、多彩なパフォーマンスで観客約4,000名を魅了しました。万来の拍手に包まれたその公演は、丘みどりの新たな可能性を示すショーとなり、彼女の存在感を改めて印象づけるものとなりました。
そして迎える12月25日、クリスマスの夜。国技館の興奮そのままに、ホテルニューオータニ幕張に初登場し、一夜限りの至極のクリスマスディナーショーをお届けします。20周年の節目にふさわしいスペシャルなプログラムとともに、ホテル総料理長が書き下ろしたクリスマス限定の豪華ディナーコースをご用意。特別な料理と歌声が織りなす、心に残る聖夜をお届けします。
丘みどりプロフィール
幼少より民謡を歌い始め多くの賞を受賞「民謡の天才少女」と呼ばれる。
1996 年 11歳で出場した「兵庫県日本民謡祭名人戦」にて史上最年少優勝。
2003 年 18歳 アイドルとして芸能界デビュー。
2005 年 20歳 演歌歌手デビュー。
2017 年「佐渡の夕笛」が大ヒットし第68回 NHK 紅白歌合戦に初出場、以降 3 年連続出場。
2021 年 地上波での初の MC 番組就任、NHK 総合「BS コンシェルジュ」に抜擢。
2022年 フジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」初の10連チャンを達成し話題に。
2023 年 MBS「よんチャンTV」金曜日レギュラー決定
2025年 KTV「旬感LIVEとれたてっ！」レギュラー決定
同年 1月、三越劇場「おちか奮闘記」初主演舞台。3月、新歌舞伎座 初の座長公演、
9月、女性演歌歌手初の両国国技館にて単独ライブを開催。
名実共に演歌界を引率するトップ歌手の一人である。
歌声と美食の余韻に包まれて迎える、特別な一夜
至高のエンターテインメントと美食の余韻はそのままに、聖夜の夜はホテルにご宿泊を。上質な空間でゆったりとおくつろぎいただけるよう、ショーご観覧のお客さま限定の優待料金をご用意しております。特別な一夜を心ゆくまでご満喫ください。
開催概要
［期 日］2025年12月25日（木）
［時 間］受付 17:00～ ／ お食事 18:00～ ／ ショー 19:30～
［料 金］1名さま \38,000
※料金にはショー、お食事、お飲物、税金・サービス料が含まれます。
［会 場］千葉県千葉市美浜区ひび野2-120-3
ホテルニューオータニ幕張 鶴の間（2階）
［ご予約］ホテルウェブサイトまたはお電話で承ります
※18歳未満のお客さまのご入場はご遠慮いただいております。
［お問合せ］Tel: 043-297-7676（宴会予約直通 平日11:00～18:00 / 土・日・祝日 9:00～18:00）