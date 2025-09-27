¡Öºä³ÑÁíËÜçÔ¡ßÆüËÜÀ½Å´¡ßÅì³¤»Ô¡×ÃÏ¸µ´ë¶È¥³¥é¥Ü¤Ç¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£¤ØÊâ¤à¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤ò³«È¯¡£
¢¬Åì³¤»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¡Ö¤æ¤«¤ê<ºä³ÑÁíËÜçÔ¡ßÆüËÜÀ½Å´ ¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë´Ì>¡×
³ô¼°²ñ¼Òºä³ÑÁíËÜçÔ¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºäÂÙ½õ¡Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¡Ö¤æ¤«¤ê<ºä³ÑÁíËÜçÔ¡ßÆüËÜÀ½Å´ ¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë´Ì>¡×¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇÂç¼ê¡¢À¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÅ´¹Ý¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÀ½Å´³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢ÆüËÜÀ½Å´¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¦ÃÎ¤Î¶¿ÅÚ²Û»Ò¤Ç¤¢¤ë³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¥áー¥«ー¤Îºä³ÑÁíËÜçÔ¤Ï¡¢1889Ç¯¤ËÅì³¤»Ô¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºß¤âËÜÅ¹¤ÈËÜ¼Ò¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÅì³¤»Ô¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÀ½Å´¤ÎÌ¾¸Å²°À½Å´½ê¤â¡¢1958Ç¯¤ÎÀßÎ©°Ê¹ß¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Åì³¤»Ô¤ÇÃæÉô¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬Ìî¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸Åì³¤»Ô¤ÇÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤ò´ê¤¤Îå¤ó¤Ç¤¤¿´ë¶ÈÆ±»Î¤È¤¤¤¦¤´±ï¤«¤é¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê¤àÅì³¤»Ô¤ÎÊâ¤ß¤ò°ì½ï¤Ë»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ï¡¢Åì³¤»Ô¤ÎÆüËÜÀ½Å´Ì¾¸Å²°À½Å´½ê¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¡¢NSCarbolex Neutral¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ö¥ê¥¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë´Ì¤ÎÃæ¤Ë¡¢Åì³¤»Ô¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó¤òµÍ¤á¤¿¡¢Â¾¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¤æ¤«¤ê<ºä³ÑÁíËÜçÔ¡ßÆüËÜÀ½Å´ ¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë´Ì>¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤æ¤«¤ê<ºä³ÑÁíËÜçÔ¡ßÆüËÜÀ½Å´ ¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë´Ì>
¼è°·¤¤¥µ¥¤¥È¡§¤µ¤È¤Õ¤ë¡Êhttps://www.satofull.jp/¡Ë
ÂÐ¾Ý´óÉÕ¶â³Û¡§12,000±ß
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡§¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó¡ß30Ëç
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÁÇºà¡§NSCarbolex Neutral¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ö¥ê¥¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë´Ì
ÊÖÎéÉÊ¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
ÂÐ¾Ý¼«¼£ÂÎ¡¡¡§°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô
¢£ NSCarbolex Neutral¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NSCarbolex Neutral¥í¥´
NSCarbolex(R) Neutral¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤¬¼ÂºÝ¤Ëºï¸º¤·¤¿CO2Åù¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈËè¤ËÇÄ°®¤·¡¢¥Þ¥¹¥Ð¥é¥ó¥¹
Êý¼°¤òÅ¬ÍÑ¤·¤ÆÇ¤°Õ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤¿GX¥¹¥Áー¥ë¡Ê¥°¥êー
¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¥°¥êー¥óÅ´¡Ë¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.nipponsteel.com/product/nscarbolex/neutral/
*¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¡¦NSCarbolex¤ÏÆüËÜÀ½Å´¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜÀ½Å´³ô¼°²ñ¼Ò Ì¾¸Å²°À½Å´½ê
ÆüËÜÀ½Å´³ô¼°²ñ¼Ò
1964Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ39Ç¯¡Ë¤ËÁ¹Ý°ì´ÓÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ°ÊÍèº£Æü¤Þ¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤áÅÅµ¡¡¢»º¶Èµ¡³£¤Ê¤É¤Î°ìÂçÀ¸»ºµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÃæÉô·ÐºÑ·÷Í£°ì¤ÎÁ¹Ý°ì´ÓÀ½Å´½ê¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¤ì¤¿À½Â¤µ»½Ñ¤È¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¡ÖÅ´¤ÎÁí¹ç´ðÃÏ¡×¡£
¢£°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô
°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô
ÃÎÂ¿È¾Åç¤ÎÀ¾ËÌÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢ºä³ÑÁíËÜçÔ¤ª¤è¤ÓÆüËÜÀ½Å´Ì¾¸Å²°À½Å´½ê¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃÏ¡£
¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤Ë¤Ï¾®¤µ¤ÊµùÂ¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¾¦¶È¡¦ÇÀ¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë²Ã¤¨¡¢Å´¹Ý´ðÃÏ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢2050Ç¯¤òÌÜÅÓ¤ËÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£Àë¸À¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢»ÔÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ò¤æ¤«¤ê¡Ó
¹¾¸Í»þÂå¡¢ÈøÄ¥ÆÁÀî²È£²Âå¤Î¸÷Í§¤¬²£¿Ü²ì(¸½ºß¤Î°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô)¤Ë¸æÅÂ¤ò·ú¤Æ¤¿ºÝ¡¢µù»Õ¤¿¤Á¤¬ÉÍÊÕ¤ÇßÕ¤ê¾Æ¤¤¤¿¡Ö¤¨¤Ó¤Ï¤ó¤Ú¤¤¡×¤ò¶Ë¾å¤ÎÈþÌ£¤È¾Þ¤µ¤ì¡¢¸¥¾åÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¡£
1Ëç¤ÎÌó7³ä¤¬³¤Ï·¤Î¿È¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Á¯¤Ê³¤Ï·¤Î¿È¤òÃ°Ç°¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¿¼¤¯¹á¤Ð¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ÊÆóÅÙ¾Æ¤»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Òºä³ÑÁíËÜçÔ¡Ê¤Ð¤ó¤«¤¯¤½¤¦¤Û¤ó¤Ý¡Ë
ºä³ÑÁíËÜçÔ
ºä³ÑÁíËÜçÔ¤Ï¡¢»ÏÁÄ¡¦ºä ³Ñ¼¡Ïº¡Ê¤Ð¤ó ¤«¤¯¤¸¤í¤¦¡Ë¤ÎÀ«¤ÈÌ¾¤ò¤È¤ê¡¢1889Ç¯¡ÊÌÀ¼£22Ç¯¡Ë¤Ë²£¿Ü²ì¡Ê¸½ºß¤Î°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¡Ë¤ÇÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¤Ï·¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÁÏ¶È136¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£