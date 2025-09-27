【祝！阪神タイガース】2025リーグ優勝記念グッズが続々登場！

株式会社ヘソホールディングス

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、阪神タイガースのJERA セ・リーグ2025優勝を記念したグッズ各種を、2025年9月下旬より順次販売開始いたします。

■商品概要

発売日：2025年9月下旬より順次発売

発売元：株式会社ヘソプロダクション

ライセンス表記：(C)️阪神タイガース

販売場所：関西の駅構内・土産店舗・バラエティショップ、阪神タイガース公式オンラインショップT-SHOP、チームショップアルプス、その他阪神タイガース公式ショップ（一部店舗を除く）

ヘソプロダクションWEB通販｜https://heso.base.shop/categories/5427835

※販売場所によって導入時期が異なります。

キューブパズルキーホルダー（\700＋税）

マグカップ（\1,600＋税）

クリアファイル（\400＋税）

ホログラムステッカー（\700＋税）

ピンバッジ（\700＋税）

ジャンボチェーンネックレス（\3,800＋税）

マルチ巾着（\1,000＋税）

フェイスタオル（\1,800＋税）

トートバッグ（\4,500＋税）

Tシャツ/イエロー（サイズ；Ｍ／Ｌ／ＸＬ／ＸＸＬ・\5,000＋税）

株式会社ヘソプロダクションは、阪神タイガースのサポートカンパニーとして、タイガースファンの皆様、地域の皆様と一緒にスポーツを愛する心を大切に育み、弊社の「モノづくり」と地域コミュニティとの関係性をより意味のあるものとなるよう全力で取り組んでまいります。また、社会全体を感動させ、勇気づける力を持ったスポーツに携わり、「阪神タイガース 」とパートナーになることで少しでもスポーツ、地域、社会の発展に貢献できる企業になれるよう努力してまいりますので、今後ともご支援の程よろしくお願い申し上げます。

■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション

本社所在地：大阪市福島区大開1-15-26

代表者：代表取締役 稲本 実

資本金：10,000,000円

事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL： https://www.heso-pro.com/

※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ヘソプロダクション

URL： https://www.heso-pro.com