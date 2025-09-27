¸Å½ñ¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢´ñÀä²øÀä¤ÎÀ¤³¦¤Ø¨¡¨¡¡£¡Ø¸ÅÅÔ¸Å½ñã±¤¤¤Î±¢ÍÛ»Õ¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬¤¬2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ø¸ÅÅÔ¸Å½ñã±¤¤¤Î±¢ÍÛ»Õ¡¡£±¡Ù¡ÊÌ¡²è¡§YUNOKI¡¢¸¶ºî¡§¥¦¥«¥é¡¦¥¬¥¦¡Ë¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸Å½ñ¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢´ñÀä²øÀä¤ÎÀ¤³¦¤Ø¨¡¨¡¡£
¡Ø¸ÅÅÔ¸Å½ñã±¤¤¤Î±¢ÍÛ»Õ¡¡£±¡Ù
Ì¡²è¡§YUNOKI¡¡¸¶ºî¡§¥¦¥«¥é¡¦¥¬¥¦
¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é½÷»Ò¤À¤Ã¤¿¥·¥êー¥º¡×¤ÇÏÃÂê¤ÎYUNOKI¤È¡¢¿·±Ô¡¦¥¦¥«¥é¡¦¥¬¥¦¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÃíÌÜºî¡¢ÂÔË¾¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬¡ª
¢¡¤¢¤é¤¹¤¸
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÉã¤¬±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¸Å½ñÅ¹¤ò·Ñ¤¤¤À´§¾ëÀéÄá¡Ê¤«¤Ö¤é¤® ¤Á¤Å¤ë¡Ë¡£
¤¢¤ëÆü¡¢ÀéÄá¤ÏÅ¹Àè¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Û¥¹¥ÈÉ÷¤Î¥¤¥±¥á¥óÃË»Ò¡¦³ëÍÕ±Ó¡Ê¤¯¤º¤Ï ¤è¤ß¡Ë¤«¤é¡Ö±ÆÃª¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¸Å½ñÅ¹¤ÎÃæ¤Ç±£¤µ¤ì¤¿ÃÏ²¼¼¼¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤¬¡¢¡ÖÇò¼°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»¥¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÀéÄá¤Î¼ê¤«¤é²Ò¡¹¤·¤¤µ´¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä!?
µ´¤Ë¼ö¤ï¤ì¤¿Æ¸´éÈþÃË»Ò¤È¥Û¥¹¥È·ó¥¤¥±¥á¥ó±¢ÍÛ»Õ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢À¸»à¤ò¤á¤°¤ë²ò¼öëý¡ª
Ï¢ºÜ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://comic-walker.com/detail/KC_006788_S?episodeType=first
¢¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª
´§¾ëÀéÄá¡Ê¤«¤Ö¤é¤® ¤Á¤Å¤ë¡Ë
ÁÄÉã¤¬±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¸Å½ñÅ¹¡ÖÍ£¸¼Æ²¡×¤ò·Ñ¤¤¤À19ºÐ¡£
º¸¼ê¤Ë¤Ï¡¢Å¹¤Ë¸½¤ì¤¿¡Öµ´¡×¤¬Éõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³ëÍÕ±Ó¡Ê¤¯¤º¤Ï ¤è¤ß¡Ë
¥Û¥¹¥È¤òÉû¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥êー¤Î±¢ÍÛ»Õ¡£
¡ÖÇò¼°¡×¤òµá¤á¤Æ¡ÖÍ£¸¼Æ²¡×¤òË¬¤ì¤ë¡£
Æ²ÅçµÁ½¼¡Ê¤É¤¦¤¸¤Þ ¤è¤·¤ß¤Ä¡Ë
µþÅÔÉÜ·Ù¡¦ÁÜºº´÷²Ý¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·º»ö¡£
¸Å½ñÅ¹ÇÑ¶È¿½ÀÁ¤ËÈ¼¤¤¡¢¡ÖÍ£¸¼Æ²¡×¤ò²òÂÎ¤·¤ËÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¡£
µÌ¤Þ¤ë¤ê¡Ê¤¿¤Á¤Ð¤Ê ¤Þ¤ë¤ê¡Ë
Æ²Åç¤Î½õ¼ê¡£¥¤¥±¥á¥ó¤ÈÈþ¾¯½÷¤¬Âç¹¥¤¤ÊÌÌ¿©¤¤½÷»Ò¡£
¢¡ÆÃÅµ¾ðÊó
¡Ú¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÛÊ£À½¥ß¥Ë¿§»æ
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3187191/
¡Ú¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÛÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3113119
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎHPÅù¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡½ñ»ï¾ðÊó
¡Ø¸ÅÅÔ¸Å½ñã±¤¤¤Î±¢ÍÛ»Õ¡¡£±¡Ù
Ì¡²è¡§YUNOKI
¸¶ºî¡§¥¦¥«¥é¡¦¥¬¥¦
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Äê²Á¡§770±ß¡ÊËÜÂÎ700±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¥ìー¥Ù¥ë¡§MF¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¥¸ー¥ó¥·¥êー¥º
È½·¿¡§B6È½
¥Úー¥¸¿ô¡§196¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-685134-5
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë ½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000427/)
¢¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ì¡²è¡§YUNOKI
¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é½÷»Ò¤À¤Ã¤¿¥·¥êー¥º¡×¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£
¤½¤Î¼ê¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Èþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢Ï·¼ãÃË½÷¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¸ー¥ó¤ÎÀº±Ôºî²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÂåÉ½ºî¡Ø¥¤¥±¥á¥óÃËÁõ¥ì¥¤¥äー¤ËÎø¤·¤Æ¤ë!!¡ÙÁ´2´¬
X¡§@yunokism(https://x.com/yunokism)
¸¶ºî¡§¥¦¥«¥é¡¦¥¬¥¦
ËÜºî¤¬¥Ç¥Ó¥åーºî¤Î¿·±Ôºî²È¡£
¥Û¥éー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢SF¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Ç¤ÏYUNOKIÀèÀ¸¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÈþÎï¤Ê±¢ÍÛ»Õ¥Ð¥È¥ë¤ÎÅ¸³«¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¢¡´ØÏ¢URL
·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¸ー¥ó ¸ø¼°X¡§https://x.com/comicgene
·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¸ー¥ó ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://comic-gene.com/