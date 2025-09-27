「特急 かわせみ やませみ」車内で開運鑑定！　占い開運列車を特別運行します！

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社（以下、JR九州）では、「特急 かわせみ やませみ」の車内で開運鑑定を受けることができる「占い開運列車」を博多駅～肥前浜駅間で特別運行します！ この機会にぜひ、ご参加ください！

往復の車内に選りすぐりの実力派鑑定師が乗車し、車内で運気を上げる占い鑑定を実施！

【八百万の神開運暦】

【守護神鑑定】

昼食は、五行属性に基づいたツアーオリジナル「開運弁当」をご用意！

神道伝道師「小坂達也」氏による祐徳稲荷神社参拝がより楽しくなる開運トークライブを開催！

肥前浜宿酒蔵通り散策の後は、パワースポット祐徳稲荷神社へご案内します。

「2025年11月お気軽開運術」「守護神鑑定書」「フォーカード」付き（お一人様１つずつ／幼児除く）

１．ツアー概要

（１）ツ ア ー 名 称：占い開運列車特別運行 開運鑑定とパワースポット祐徳稲荷神社を訪ねて

（２）出 発 日 ：2025年月10月26日（日） 日帰り

（３）発 着 駅 ：博多駅発着

（４）行 程 ：

宇佐コース行程

（５）最少催行人員 ：20名

（６）ご 旅 行 代 金：大人（中学生以上）20,800円、こども（小学生）17,800円

※お一人様あたり

※幼児（小学生未満）で座席・占い鑑定・食事が必要な場合は、こども旅行代金が必要です。

２．予約方法

インターネット予約（JTB-BÓKUN予約にて、クレジットカード決済限定）

【JTB-BÓKUN予約サイト】

https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/experience/1076896

※「JTB-BÓKUN」は株式会社JTBが運営する予約管理システムです。

３．お問合せ先

ＪＲ九州トラベルデスク TEL：092-482-1489

営業時間 9:30～12:30、13:30～16:00 ※土・日祝休業

※当ご案内からの旅行のお申し込みは承っておりません。予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認の上お申し込みをお願いいたします。