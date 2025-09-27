時とともに磨かれ、優雅に進化する　ソーシャルマナーの新流儀『リシェス』No.53 秋号は9月27日(土)発売

株式会社ハースト婦人画報社

Photograph / Kazuki Nagayama（S-14）

フランス語で「裕福」、「豊かさ」を意味し、本物かつ極上の情報をハイエンドを愛する方々へお届けするハイクオリティマガジン『Richesse（リシェス）』（発行：株式会社ハースト婦人画報社、本社：東京都港区、代表取締役社長：ニコラ・フロケ）は、9月27日(土)にNo.53 秋号を発売します。

時とともに磨かれ、優雅に進化する ソーシャルマナーの新流儀

Photographs / Masashi Ikuta（hannah）

多くの事柄でカジュアル化が進む現代ですが、ソーシャルな場面で皆が心地よく、幸せに過ごすためには、時代に合ったマナーの精神が欠かせません。マナーに精通する方々の信条や、リスペクトを映し出すファッション、お遣い物に込められた気遣い… 取材を通して、ソーシャルマナーの“今”の流儀を見つけました。

神に祝福されたワインの大地 豊穣のブルゴーニュ

Photograph / Taisuke Yoshida

ワイン大国フランスの2大銘醸地として、ボルドーと並び称されるブルゴーニュ地方。 そのトップクラスのワインは世界中で高く評価され、時には驚くような価格で取引されることも。 ブルゴーニュの中でもとりわけ素晴らしいブドウ畑が連なるヴォーヌ・ロマネを中心としたエリアに同地とゆかりの深いワイン・ジャーナリスト、柳忠之さんと訪れました。

森 星がまとう 秋麗のマローネブラウン

Photographs / Misuzu Otsuka

この秋、トレンドカラーとして 久しぶりに注目されているブラウン。豊穰な実りや大いなる大地……美しき自然との共生を伝える新しい時代のラグジュアリーを森星さんがエレガントに表現します。

ファッショントレンドから考える 秋ジュエリーの最旬スタイリング

Photographs / Launchmetrics Spotlight

シーズンごとにアップデートしたい、最新ファッションとジュエリー＆ウォッチのバランス。 今季ファッションの新潮流から、リシェス世代におすすめの４つのスタイルを提案いたします。

定期購読とのセットアイテムは「ACQUA DELL’ELBA（アクア・デル・エルバ）」のルームディフューザー200ML（専用スティック付き）

Photograph / Shun Sasaki(SIGNO)

毎号スペシャルなアイテムがセットになって届く『リシェス』の定期購読。今回のセットアイテムは、地中海と島の自然からインスピレーションを受け、熟練の調香師によって生み出されたフレグランスブランド「ACQUA DELL’ELBA（アクア・デル・エルバ）」のルームディフューザー200ML（専用スティック付き）です。誌面では2種類の香りをご紹介しておりますが、WEBでのお申し込みの方は全6種類の香りからお選びいただけます。特別な香りに包まれる贅沢な時間をぜひ雑誌の年間定期購読（1年・4冊）と共にお楽しみください。

ご購入はこちら(https://subscribe.hearst.co.jp/subscribe/ri2509)から

『Richesse(リシェス)』No.53 FALL issue

【発売日】2025年9月27日(土) 【販売価格】 1,700円（税込）

【販売書店】ネット書店含む、全国の書店とELLE SHOP

フランス語で「裕福」、「豊かさ」を意味するタイトルに相応しく、本物かつ極上の情報をトップクラスの富裕層の方々へお届けし、日本のラグジュアリーマーケットを活性化する、ハイクオリティマガジンです。ライフスタイルからファッション、グルメや旅、アート情報まで、選りすぐりの情報を美しいビジュアルとともにお届けしています。 https://www.richessemag.jp/

Amazon リシェスストアはこちら(https://www.amazon.co.jp/stores/page/0054B140-8305-482F-9B98-19DAA494FA62?channel=25autprtimes)





【ハースト婦人画報社について】

株式会社ハースト婦人画報社は、アメリカに本社を置き、世界40か国で情報、サービス、メディア事業を展開するグローバル企業、ハーストの一員です。株式会社ハースト・デジタル・ジャパンは、デジタルビジネス拡大のため2016年に設立された株式会社ハースト婦人画報社の100％子会社です。1905年に創刊した『婦人画報』をはじめ、『ELLE（エル）』、『25ans（ヴァンサンカン）』、『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』、『Esquire（エスクァイア）』などを中心に、ファッション、ライフスタイルなどに関する多数のデジタルメディアの運営と雑誌の発行を手がけています。『ELLE SHOP（エル・ショップ）』をはじめとするEコマース事業も収益の柱に成長。近年はクライアント企業のマーケティング活動をトータルにサポートする『HEARST made （ハーストメイド）』 、データに基づくブランドマーケティング支援を行う『HEARST Data Solutions（ハースト データ ソリューションズ）』を立ち上げるなど、コンテンツ制作における知見にデジタルとデータを融合した企業活動を展開しています。またISO 14001を取得しサステナビリティに配慮した経営を実践しています。





