【10台限定】クリナップ「セントロ」定価10万円割引 限定キャンペーン

リプレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表：古川 賢）は、クリナップのシステムキッチン「CENTRP（セントロ）」を対象とした、特別キャンペーンを実施いたします。

「CENTRO（セントロ）」は“キッチンを超えたキッチン”ともいえる存在感。

今回のキャンペーンでは、限定10台に限り、定価より100,000円OFFにて、特別な価格でお迎えいただける稀少な機会となります。

クリナップのシステムキッチン CENTRO（セントロ）とは

「セントロ」の魅力は、高級インテリアのようなデザインと、プロ仕様を思わせる機能性を兼ね備え、毎日の料理を格段に上質な体験へと変えてくれます。

カウンターや扉素材は天然石調・セラミックなど重厚感ある仕上げを選択可能。シャープな直線美と落ち着いたトーンの組み合わせで、LDK全体に一体感のあるコーディネートを実現できます。

料理をする人にとっても、ゲストを招く人にとっても、“見せるキッチン”としての誇りを感じられるシステムキッチンです。

そして何より、私たちが「セントロ」をおすすめする理由の一つは、リフォームの導入にもしっかり対応しているという点。

実際にご採用いただいたお客様からは、

「料理する時間が楽しくなり、キッチンに立つのが待ち遠しい」

「友人を招いたときに“まるでショールームみたい”と褒められて嬉しい」

といった声も寄せられています。

弊社では、〈セントロ〉を取り入れたリフォームプランを多数ご用意。収納や照明、LDK全体の設計まで含めたトータル提案を得意としています。経験豊富なスタッフが現場調査から施工まで対応し、安心してお任せいただけます。

「どうせ替えるなら、もっと快適に、もっと誇れる空間に」――。



毎日立つ場所だからこそ、キッチンに“ほんの少しの贅沢”を。

見た目の美しさだけでなく、使うたびに満足感を感じられるキッチンを、私たちと一緒に形にしてみませんか？

■CENTRO（セントロ）の特徴

https://cleanup.jp/kitchen/centro/

１．オールステンレスキャビネット

他社製品とは一線を画す、骨組みやキャビネットの中まで“すべてステンレス”という贅沢な構造。

湿気やカビ、サビに強く、長寿命。キッチンの内部環境を衛生的に保てる点がプロも認める理由です。

２．洗練されたデザイン

「セントロ」という名にふさわしく、キッチンが家の中心で“魅せる空間”になるデザイン性。

ワークトップは高級感あるセラミックや美しいステンレスが選べ、インテリアと調和しやすい。

扉カラーやハンドルデザインも多彩で、ホテルライク・モダン・和風など幅広く対応。

３．プロ仕様の使いやすさ

人気機能「流レールシンク」や「洗エールレンジフード」など、家事ラク機能がフル装備。

水流でゴミを自然に流してくれるシンク、内部を自動洗浄できるレンジフードなど、忙しい現代家庭に嬉しい仕様。

4．カスタマイズ性が非常に高い

セントロはフルオーダーに近いほど、自由な組み合わせが可能。

天板・扉・設備・収納まで細かく選べるため、「世界に一つだけのキッチン」を実現できます。

【リプレで安心と納得のシステムバスリフォームが叶う理由】

クリナップ セントロ施工実績が豊富

豊富な施工経験とノウハウにより、設置条件や間取りに応じた最適なプランをご提案します。

メーカー研修を受けた専門スタッフが対応

セントロの性能を最大限に活かす設置・調整・仕上げが可能です。

補助金活用や断熱工事もトータル対応

キッチンリフォームと同時に活用できる補助金制度のご案内や、リビングも含めたご提案が可能です。

ショールーム同行も可能

セントロの質感や操作性を実際に体感できるショールームへのご案内・ご予約・同行も承っております。

- キャンペーン概要

■内容：クリナップの「CENTRO（セントロ）」が10台限定のご契約で定価100,000円割引き！

■対象商品：クリナップ システムバス CENTRO（セントロ）

- リプレ株式会社について

リプレ株式会社は、関西を拠点とする水回りをメインとしたリフォーム会社です。「丁寧」「迅速」をモットーに、人と人との出会いを大切にしております。保証とアフターフォローも素早く対応。※約94％のお客様からご満足のお声をいただいております。豊富な経験と技術で見積もり依頼件数は毎月100件以上！‘’やっぱり我が家がいちばん好き‘’と思っていただけるリフォームをお届けいたします。

※2025年7月末現在

【会社概要】

■社名：リプレ株式会社

■本社所在地：大阪府大阪市中央区内本町2-4-16 オフィスポート内本町3F

■代表取締役：古川賢

■事業内容：水回り（トイレ・浴室・キッチン・洗面）のリフォーム

■設立：2020年12月

