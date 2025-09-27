【関西支社 入荷情報】10月をピークに、下半期に向けた大型ロット商品を続々入荷 ― 移転・リニューアルに最適なオフィス家具を、今月は数量限定でご提供！（関西2025年9月-01号）

株式会社オフィスバスターズ大型仕入れが決まり10月をピークにさらなる仕入れもスタートします！

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：熊谷 正慶、＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード：5890＞、以下当社）関西支社では、2025年9月より順次、大型ロットの商品を入荷します。10月をピークにさらなる仕入れが予定されており、法人のお客様にとって下半期のオフィス整備に最適な調達機会となります。今回入荷した商品は、移転やレイアウト刷新、大規模リニューアルに対応可能な数量を確保しており、同一シリーズ・同一仕様でまとめて導入できる点が大きな特長です。

■Office Busters Official Web Site https://www.officebusters.com/items/539276

先駆けて店舗にはまだ入荷していないような情報を、PRTIMESにて発信させて頂きます。10月まで続々と大型仕入れがございますので、次回配信もロット商品ご紹介させて頂きます！

■コクヨ/ISシリーズ

メーカー希望小売価格：100,980円（税込）

オフィスバスターズ中古販売価格：

17,380円（税込）

サイズ：W1400 D700 H720 mm

在庫数：112台

■コクヨ/ウィザードシリーズ

メーカー希望小売価格：98,120円（税込）

オフィスバスターズ中古販売価格：

13,860円（税込）

在庫数：120台

■コクヨ/iSシリーズ

メーカー希望小売価格：82,610円（税込）

オフィスバスターズ中古販売価格：

9,020円（税込）

サイズ：W395 D602 H600 mm

在庫数：150台

■オカムラ製/カロッツァシリーズ

メーカー希望小売価格：65,340円（税込）

オフィスバスターズ中古販売価格：

9,240円（税込）

在庫数：90台

当社では、こうした法人様のニーズに応えるべく、品質と価格の両面でご満足いただけるオフィス家具をロットで確保しています。すでに複数のお問い合わせが寄せられており、早期完売が予想されるため、導入をご検討の際はぜひお早めに最寄りの店舗へご相談ください。

【お問合せ先】

株式会社オフィスバスターズ

西日本本部 関西支社

担当：東本

TEL：06-6258-0231

受付時間 (平日) 9:00～18:00

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社(一時移転先 営業開始 2025年6月23日～2025年9月30日 予定)：

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目3番3号 CMビル6F

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号 大一ビル3F

TEL： 06-6258-0231

■取扱商品・サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

