福島日産 福島鎌田店がリニューアルオープン！

福島日産自動車株式会社

福島日産自動車株式会社（本社：福島県福島市、代表：金子 與志幸、以下、福島日産）は、2025年9月27日（土）に、福島日産 福島鎌田店（福島県福島市鎌田一里塚1-4）をリニューアルオープンいたしました。オープンに先駆け、9月26日（金）に新装オープンセレモニーを執り行いました。

快晴のもと、30名を超える関係者のご列席を賜り、新装オープンセレモニーが華やかに開催されました。

金子 與志幸 社長 ご挨拶

福島鎌田店は、東北初のブランド体験型店舗（*）であり、先進技術体験プログラム「HELLO NISSAN」を提供いたします。

通常であれば自動車の「商談」から始まりますが、自動車の「試乗」を通じて日産のブランドを楽しんでいただく、新しい価値を体験いただけるコンセプトとなっております。

お客様にはぜひ日産ブランドを楽しんでいただき、待ち時間にはお隣のカフェでくつろいでいただきたいと思います。

今年度の企業活動テーマである「結（ゆい） 人を、地域を、未来を結ぶ。」コンセプトのもと、まち一番のお店を目指してまいります。

（*）ブランド体験型店舗としての先進技術体験プログラムは、2025年12月スタートとなります

福島鎌田店 店長 後藤 透 ご挨拶

皆様にはこの一年、建て替え工事によりご不便をおかけしておりました間、近隣店舗をご利用いただきましたこと、感謝申し上げます。今回リニューアルオープンする福島鎌田店は、お客様に新たな価値を提供する店舗として生まれ変わります。

私たちスタッフ一同は、専門スタッフによる先進技術プログラムの提供や、敷地内に併設されたカフェ、緑化による安らぎの空間を最大限に活かし、「地域の方に楽しんでいただき、人とのつながりを育む」カーディーラーを超えた"まち一番のお店"を目指すとともに、福島鎌田店が福島市の活性化・福島県の発展につながるよう、尽力してまいります。

セレモニー終了後には11月1日（土）に福島市北町にオープンする『EV GARDENふくしま』内のレストラン『Tuttino Kitchen』が提供するレセプションが催され、ご参加いただいた皆様に色とりどりのイタリアンが振舞われました。

福島日産 福島鎌田店では、10月19日（日）まで、リニューアルオープンフェアを開催。

ご来場記念ガラポン抽選会や福島鎌田店限定のご成約記念品プレゼントなど、フェア期間限定の特典を多数ご用意し、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

【会社概要】

社名：福島日産自動車株式会社

代表取締役社長：金子 與志幸

本社所在地：〒960-8102 福島市北町2番32号

設立：1938年8月18日

事業内容：福島県内において日産自動車の製造する車両の販売並びに修理、中古車販売、部品、用品の販売、自動車リース、レンタカー、自動車傷害保険代理業務など。

社員数：635名（2025年8月1日現在）

事業所：新車店舗 ：41店、中古車店舗：7店 ※現在富岡店は営業を休止しております

ウェブサイト：https://ni-fukushima.nissan-dealer.jp/

電話番号：024-523-2111（代表）

＜ メッセージ ＞

創業以来、自動車販売とサービスで福島県の皆様に安心のカーライフを提供してきました。目指すはカーディーラーを超えた、社会にとって本当の存在価値。人口減少、少子高齢化、過疎、再生可能なクリーンエネルギー社会、SDGs、災害対策、そして復興。地域が抱える様々な課題解決は簡単ではありません。変化が起きるのを待つのではなく、変化を起こす私たちになる。そのために、時代にしなやかに。地域に柔軟に。いち、はやく。