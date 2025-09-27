ニコカド祭り2025 × animelo+チャンネルがコラボ 10/5 21時～、西山宏太朗、千葉翔也、久保ユリカなどの豪華声優陣が“推し本”を紹介するSP特番実施

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、今年で11回目を迎える「ニコニコカドカワ祭り2025」の開催を記念し、「animelo+チャンネル」とのコラボ番組「【ニコニコカドカワ祭り×animelo＋】スペシャル特番～推し本、推しマンガを伝えたい～」を、10月5日（日）21時00分より生放送します。

また、声優・緑川光によるニコ生レギュラー番組「月刊光おにいさんと一緒♪」では、10月14日（火）20時00分より、「ニコニコカドカワ祭り」を特集する回をお届けします。

ニコニコカドカワ祭りでは、ニコニコの各種サービスとKADOKAWAの多様なコンテンツが連携し、書店とネットをつなぐ様々な企画を毎年展開しています。「【ニコニコカドカワ祭り×animelo＋】スペシャル特番～推し本、推しマンガを伝えたい～」では、阿部敦、久保ユリカ、千葉翔也、西山宏太朗、ペイトン尚未の5名の本好き声優が出演し、KADOKAWA刊行の推し本や推しマンガをプレゼンテーションします。このほかにも、生朗読劇や視聴者へのプレゼント企画など、盛りだくさんの内容でお届けします。

また、「月刊光おにいさんと一緒♪【ニコニコカドカワ祭り2025特集】」では、緑川光と親交の深いゲストたちが出演し、緑川とともに本の魅力について紹介します。さらに、緑川がところざわサクラタウン内にあるKADOKAWA直営の体験型書店「ダ・ヴィンチストア」を訪れ、「ニコニコカドカワ祭り2025」を紹介する様子を生放送する予定です。

┃番組概要

■番組名：【ニコニコカドカワ祭り×animelo＋】スペシャル特番～推し本、推しマンガを伝えたい～

■出演者：阿部敦、久保ユリカ、千葉翔也、西山宏太朗、ペイトン尚未、（MC）鷲崎健

■放送日時：10月5日（日）21:00～22:00

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348633739

■番組名：月刊光おにいさんと一緒♪【ニコニコカドカワ祭り2025特集】

■緑川光、ゲストは後日発表

■放送日時：10月14日（火）20時00分～21時00分

■URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348751014

┃ニコニコカドカワ祭り2025 概要

【実施期間】2025年9月26日（金）～11月23日（日）

【公式サイトURL】https://kadokawadwango.net/